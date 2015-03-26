Suriyeli muhalifler tarihi kasabayı ele geçirdi



Suriye’de muhalifler, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan ve stratejik açıdan önem taşıyan tarihi Busra Eş-Şam kasabasını ele geçirdi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Dera kentinde bulunan Busra Eş-Şam kasabasının denetiminin dört gün süren çatışmaların ardından Suriyeli muhaliflere geçtiği bildiriliyor. Çatışmalarda muhalif güçlerden 21 kişinin öldüğü kaydediliyor.

Şam, İsrail ve Ürdün’ün yakınında

Suriye Ordusu’ndan yapılan açıklamada ise çatışmalar doğrulandı, ancak durumun incelendiği belirtildi. Suriye Ordusu ve ona bağlı gruplar, muhalif güçleri ülkenin güneybatısından çıkarmak için ay başında bir saldırı başlatmıştı. Bölge başkent Şam’a, İsrail ve Ürdün sınırına yakınlığı nedeniyle büyük stratejik önem taşıyor. Suriye’nin güneyindeki muhalif güçler, kısmen ülke dışından da destek alıyor. Bölgede ayrıca radikal İslamcı El Kaide örgütüne bağlı olan El Nusra cephesi de faaliyet gösteriyor. Antik Çağ’da Roma İmparatorluğu sınırları içindeki Arabia eyaletinin başkenti olan Busra Eş-Şam, 2. Yüzyıl’dan kalma amfitiyatro ile arkeolojik açıdan da değerli bir yerleşim birimi.

Tarihi eserler tehdit altında

Alman Federal Hükümeti ise Irak’ta yaşanan çatışmalarda olduğu gibi Suriye’nin güneyinde de tarihi eserlerin zarar görebileceğinden endişe duyulduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Irak ve Suriye’de halkın çektiği acıların yanı sıra insanlığın yeri doldurulamaz kültürel mirasına yönelik barbarca saldırıların da olduğu vurgulandı ve bunu önlemenin çok zor olduğu kaydedildi. Açıklamada Federal Hükümet’in bu tür saldırıları önlemek için başlatılan bir dizi girişime katkıda bulunduğu belirtildi.

Dün de Reyhanlı’ya füze düşmüştü

Suriye’daki iç savaş dört yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Dün de Beşar Esad rejiminin muhalifleri vurmak için Türkiye sınırına 185 kilometre mesafeden ateşlediği füze, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine yakın boş bir alana düştü. Türk Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, füzenin patlaması sonucu mevkiinin yakınındaki mahallede cam kırıklarından beş kişi yaralandı, ayrıca patlama sonucu etrafa yayılan taş ve toprak parçalarından hudut bölüğünün ziyaretçi salonunun tavanı çöktü, bina camları kırılırken iki askeri aracın kaporta ve karasöründe de hasar meydana geldi. Patlamanın yedi metre derinliğinde bir çukur oluşturduğu bildiriliyor.