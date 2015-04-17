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Dünya

Suriye'de kimyasal saldırının 'kanıtı' BM'ye gösterildi

Suriye'de geçen ay klor gazlı saldırı düzenlendiğinin kanıtı olarak görülen bir video BM üyelerine gösterildi

17 Nisan 2015 11:06

Suriye'de geçen ay klor gazlı saldırı düzenlendiğinin kanıtı olarak görülen bir video, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyelerine gösterildi.

16 Mart tarihinde çekilmiş görüntülerde, dört yaşından küçük üç çocuğun tüm çabalara karşın hayattıklarını kaybettikleri görülüyor. Çocukların anne-babaları ile babaanneleri de hayatını kaybediyor.

Videoyu çeken kişi, İdlib vilayetinin Sarmin kasabasındaki bir hastanede görevli Suriyeli doktor Muhammed Tennari.

ABD'nin yardımıyla Suriye'den ayrıldığı bildirilen Tennari, Konsey'in kapalı oturumunda konuştu. Tennari, Sarmin'de geçen ay klor gazlı benzer saldırılar düzenlendiğini söyledi.

Amerikan Associated Press haber ajansı, doktorun videoyu gösterdiği sırada Konsey'deki bazı diplomatların gözyaşlarını tutamadıklarını bildirdi.

 

ABD Esad'ı suçladı

 

ABD'nin BM Büyükelçisi Samantha Power, Suriye'de sadece Beşar Esad yönetiminin helikoptorlerden zehirli kimyasal madde içeren varil bombaları atarak saldırılar düzenlediğini söyledi.

Daha önce İngiltere ve Fransa'dan da benzer suçlamalar gelmiş, Rusya bu yönde yeterli kanıt olmadığını bildirmişti.

Suriye hükümeti ise daha önce suçlamaları "kara propaganda" olarak nitelendirip reddetmişti.

BM Güvenlik Konseyi geçen ay Suriye'de kimyasal gazların kullanımını kınayan ve söz konusu gazları kullananları "harekete geçmek" ile tehdit eden bir karar tasarısını kabul etmişti.

Kimyasal Silahları Önleme Örgütü de bu yıl Suriye'deki saldırılarda klor gazı kullanılmasını kınamış ve bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulamıştı.

Suriye yaklaşık bir buçuk yıl önce kimyasal silahlarını imha etmeyi kabul etmiş ancak klor gazı o dönem kimyasal silah olarak deklare edilmemişti.

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