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Dünya

'Putin ve Esad gizlice anlaştı; Suriye kimyasal verecek, silah alacak'

Suriye'nin kimyasal silahları uluslararası denetime açma karşılığında, Rusya'dan daha fazla silah ve askeri mühimmat alacağı iddia edildi

11 Eylül 2013 15:14

Suriye'nin kimyasal silahlarını uluslararası denetim altına alan Rus planını kabul etmesinin arkasında gizli bir Rusya-Suriye anlaşmasının olduğu iddia edildi. İddiaya göre, kimyasal silahlara karşılık Rusya, Suriye'ye konvansiyonel silah sevkiyatına başladı.
 
İsrail televizyonu "Channel 2" de yayınlanan bir haberde, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın envanterindeki kimyasal silahları uluslararası denetime açma karşılığında, Rusya'dan daha fazla silah ve askeri mühimmat alacağı iddia edildi.

İsrail televizyonunun iddiasına göre, Suriye'deki Esad rejimi, elindeki kimyasal silahları uluslararası denetime açarak, hem ABD'nin olası askeri müdahalesini önleyecek, hem de bu anlaşma karşılığında Rusya'dan yeni savaş uçakları ve askeri mühimmat temin ederek, muhalifleri yenmeyi hedefleyecek.

"Channel 2"nin iddiasına göre Rusya'da bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, yeni silahların sevkiyatı için Rusya ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kimyasal silahlar karşılığında Suriye'ye konvansiyonel silah gönderme sözü verdiği iddia edildi.


Sevkıyat Karadeniz'den


Haberde, Esad'ın muhaliflere karşı kullanmayı planladığı Rus silahlarının bir kısmının Rusya'nın Karadeniz'deki Novorossisk limanından yola çıktığı savunuldu.

İsrail televizyonu "Channel 2"nin haberinde, iki yıldır muhaliflere karşı savaşan Esad rejiminin en çok savaş uçağı sıkıntısı çektiği, tanklarının büyük bir kısmının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Rusya'nın geçtiğimiz sonbaharda, Suriye'ye sözünü verdiği 29 adet MiG-29 savaş uçağının sevkiyatını durdurduğu hatırlatıldı. Ancak geçtiğimiz Mayıs ayında Rusya ile Suriyeli yetkililer arasında yeni silah sevkiyatı konusunda görüşmeler gerçekleştiği ileri sürüldü.

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