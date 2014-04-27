'Suriye kimyasal silahının yüzde 8'ini teslim etmedi'

Birleşmiş Milletler (BM) ile Uluslararası Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü'nün (OPCW) oluşturduğu ortak komisyonun başkanı Sigrid Kaag, Suriye'ye tüm yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptı. Kaag, Suriye kimyasal silahlarının tamamını teslim edeceğini kabul etmesine rağmen, silahların yüzde 8’ini hala elinde bulundurduğunu söyledi.

BBC Arapça Servisi'ne konuşan Kaag, Şam yönetiminin genelde kendileriyle çok yapıcı bir şekilde işbirliği yaptığını da söyledi. Kaag bununla birlikte Suriye'nin kimyasal silah stoğunun tümünü teslim etmesi gerektiğini, stoğun çok az bir kısmının da Suriye'de imha edilebileceğini belirtti.

Hollandalı diplomatın yaptığı açıklamaya göre, halen Danimarka ve Norveç'e ait gemilerde silah stoğu, Amerikan gemisi Cape Ray ile ABD'de ve Finlandiya'da imha edilecek.

Kaag ayrıca, BM'nin Suriye ordusunun son dönemdeki bazı saldırılarında klor gazı kullandığına yönelik haberler nedeniyle kaygılı olduğunu belirtti. Klor, Suriye ile geçen yıl imzalanan anlaşmada yasaklanan kimyasal maddelerden değil.

Anlaşma müdahaleyi önlemişti



Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, geçen yıl Şam'ın doğusundaki Guta'da düzenlenen bir kimyasal saldırının ardından Suriye'yi askeri müdahale ile tehdit etmişti.

Suriye yönetimi, yaklaşık 1400 kişinin öldürüldüğü bildirilen saldırıdan sonra, kimyasal silah stoğunu teslim etmeyi kabul etmişti.

ABD ve Rusya'nın girişimleri sonucu varılan anlaşma, Suriye'nin tüm kimyasal silah stoğunu teslim etmesini ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ni imzalamasını da öngörüyordu. Şam yönetimi bu sözleşmeyi imzalamıştı. Anlaşma Suriye'nin tüm kimyasal silah stoğunun 30 Haziran'a kadar imha edilmesini öngörüyor. Şam'a tüm silah stoğunu teslim etmesi için verilen süre ise 27 Nisan'a uzatılmıştı.

Yine geçtiğimiz yıl varılan anlaşma uyarınca Suriye'nin, kimyasal silah ürettiği tesislerinden kalan 12'sini de yok etmesi gerekiyor. Ancak Şam yönetimi tesileri kapatmasının yeterli olacağını vurguluyor. Batılı ülkeler ise gelecekte de kullanılabilecekleri endişesiyle tesislerin tamamen imhasında ısrarlı.

