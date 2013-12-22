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Yaşam

Suriye'de kaçırılan Bünyamin Aygün için destek çağrısı

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, haber için gittiği Suriye’de kaçırılan ve neredeyse bir aydır tutsaklığı süren Milliyet gazetesi foto muhabiri Bünyamin Aygün için destek çağrısında bulundu

22 Aralık 2013 00:01

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Suriye'de kaçırılan Milliyet gazetesi foto muhabiri Bünyamin Aygün için destek çağrısı yaptı.

Yapılan açıklamada, " Haber için gittiği Suriye'de kaçırılan ve neredeyse bir aydır tutsaklığı süren Bünyamin Aygün'ün kurtarılması için çağrımızı bu kez hep birlikte daha yüksek sesle haykırmak istiyoruz. Tüm meslektaşlarımızı İstanbul, Ankara , İzmir, Antalya ve Trabzon'da aynı anda yapacağımız basın açıklamamız sırasında yanımızda olmaya davet ediyoruz" denildi.

Pazartesi günü saat 12.30'da eş zamanlı yapılacağı belirtilen açıklamaların noktaları ise şu şekilde belirtildi:

İstanbul'da Milliyet gazetesi önü
Ankara'da Milliyet gazetesi önü
İzmir'de Cumhuriyet Meydanı
Antalya'da Cumhuriyet Meydanı
Trabzon'da Trabzon Gazeteciler Cemiyeti

 

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