Suriye'de kaçırılan Bünyamin Aygün için destek çağrısı

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Suriye'de kaçırılan Milliyet gazetesi foto muhabiri Bünyamin Aygün için destek çağrısı yaptı.

Yapılan açıklamada, " Haber için gittiği Suriye'de kaçırılan ve neredeyse bir aydır tutsaklığı süren Bünyamin Aygün'ün kurtarılması için çağrımızı bu kez hep birlikte daha yüksek sesle haykırmak istiyoruz. Tüm meslektaşlarımızı İstanbul, Ankara , İzmir, Antalya ve Trabzon'da aynı anda yapacağımız basın açıklamamız sırasında yanımızda olmaya davet ediyoruz" denildi.

Pazartesi günü saat 12.30'da eş zamanlı yapılacağı belirtilen açıklamaların noktaları ise şu şekilde belirtildi:

İstanbul'da Milliyet gazetesi önü

Ankara'da Milliyet gazetesi önü

İzmir'de Cumhuriyet Meydanı

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı

Trabzon'da Trabzon Gazeteciler Cemiyeti