Milliyet muhabiri Bünyamin Aygün Suriye'de kaçırıldı

Milliyet gazetesi foto muhabiri Bünyamin Aygün'ün Suriye'de El Kaide yanlısı gruplar tarafından kaçırıldığı bildirildi. Aygün'den yaklaşık iki haftadır haber alınamıyordu.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nden yapılan açıklamada Aygün'ün serbest bırakılması için bir süredir devam eden çabalarda bir sonuç alınamadığı belirtilerek başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere yetkililerden yardım istendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye’den bölgede çalışmak üzere görevlendirilen tüm meslektaşlarımızı da Suriye’deki yaşanan tehlikeli durum konusunda uyarmayı bir görev biliyor, daha da dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Çatışmaların başladığı 2011 yılından bu yana en az 25 gazetecinin öldürüldüğü, kayıp ve kaçırılan onlarca meslektaşımızın olduğu Suriye, bugün gazeteciler için dünyadaki en tehlikeli bölgelerdir.

Suriye’de çatışan tüm gruplara da gazetecilerin tarafsız şekilde yaşananları kam oyuna duyurma çabası içinde hareket eden emekçiler olduğunu haykırıyoruz. Unutulmamalıdır ki hayatlarını riske atarak Suriye’ye giden gazeteciler, mermilerin bombaların altında yaşam mücadelesi veren, korku, sefalet ve imkansızlıklarla mücadele eden masum Suriyelilerin yaşadıkları dramı tüm dünyaya duyurmaktadır.

Bünyamin Aygün, düşman değildir. Lütfen serbest bırakın.

Öte yandan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) yöneticilerinden İzzet Şahin, "Milliyet fotomuhabiri Bunyamin Aygün'ün dosyasini takip ediyoruz. Aygün'ün ElKaide degil baska bir grubun elinde oldugu bilgisi bize ulasti" dedi.