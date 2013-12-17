T24 LogoT24 Logo
Gündem

Milliyet muhabiri Bünyamin Aygün Suriye'de kaçırıldı

Milliyet Gazetesi Fotomuhabiri Bünyamin Aygün'den haber alınamıyor

17 Aralık 2013 18:10

Milliyet gazetesi foto muhabiri Bünyamin Aygün'ün Suriye'de El Kaide yanlısı gruplar tarafından kaçırıldığı bildirildi. Aygün'den yaklaşık iki haftadır haber alınamıyordu.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nden yapılan açıklamada Aygün'ün serbest bırakılması için bir süredir devam eden çabalarda bir sonuç alınamadığı belirtilerek başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere yetkililerden yardım istendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye’den bölgede çalışmak üzere görevlendirilen tüm meslektaşlarımızı da Suriye’deki yaşanan tehlikeli durum konusunda uyarmayı bir görev biliyor, daha da dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Çatışmaların başladığı 2011 yılından bu yana en az 25 gazetecinin öldürüldüğü, kayıp ve kaçırılan onlarca meslektaşımızın olduğu Suriye, bugün gazeteciler için dünyadaki en tehlikeli bölgelerdir.

Suriye’de çatışan tüm gruplara da gazetecilerin tarafsız şekilde yaşananları kam oyuna duyurma çabası içinde hareket eden emekçiler olduğunu haykırıyoruz. Unutulmamalıdır ki hayatlarını riske atarak Suriye’ye giden gazeteciler, mermilerin bombaların altında yaşam mücadelesi veren, korku, sefalet ve imkansızlıklarla mücadele eden masum Suriyelilerin yaşadıkları dramı tüm dünyaya duyurmaktadır.

Bünyamin Aygün, düşman değildir. Lütfen serbest bırakın.

Öte yandan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) yöneticilerinden İzzet Şahin, "Milliyet fotomuhabiri Bunyamin Aygün'ün dosyasini takip ediyoruz. Aygün'ün ElKaide degil baska bir grubun elinde oldugu bilgisi bize ulasti" dedi.

 

ETİKETLER

milliyetbünyamin aygünsuriyeel kaide

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24