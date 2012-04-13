Suriye'de ateşkes sessizliği çatışma sesleriyle bozuldu!

Suriye’de ateşkesin yürürlüğe girmesinin 2. gününde, Türkiye sınırına yakın bölgede güvenlik güçleri ile muhalifler arasında çatışma çıktığı öne sürüldü. Birleşmiş Milletler çabalarını, ateşkesi gözlemlemek için ülkeye gözlemci göndermeye yoğunlaştırdı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta açıklama yapan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi temsilcisi Rami Abdul Rahman, Türkiye-Suriye sınırına yakın Hırbıtcoz köyünde Suriye ordusu ile muhalifler arasında ağır bir çatışma yaşandığını söyledi. Rahman, çatışmada ağır makineli tüfeklerin kullanıldığını iddia etti.

Esad yönetimi, teröristlerin Annan Planı'nı sabote etmek için saldırılar düzenlediğini söylemişti.

Muhaliflerden gösteri hazırlığı

Halka gösteri için çağrı yapan muhalifler ise Cuma namazından sonra yapılacak eylemlerin Devlet Başkanı Beşşar Esad için bir test niteliği taşıdığını vurguladı.

Sarkozy: Esad'ın samimiyetine inanmıyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın ateşkese uyacağına inanmadığını söyledi. Fransız televizyonuna açıklama yapan Sarkozy, "Beşşar Esad'ın ateşkes sonusunda samimi olduğuna inanmıyorum. Orada gerçekte neler olup, bittiğini öğrenmek için BM gözlemcilerini biran önce göndermemiz gerekir" dedi.

BM Suriye'ye gözlemci yollayacak

Güvenlik Konseyi'ndeki tüm temsilciler de gözlemcilerin hızla sevkedilmesi çağrısına destek verdi. Konsey'in bugün konu hakkında bir oylama yapabileceği düşünülüyor.

Özel elçi Kofi Annan, atılan adımların kendisini cesaretlendirdiğini ancak Suriye'nin henüz altı maddeli barış planını tam olarak uygulamadığını bildirdi.

Annan, henüz asker ve ağır silahların kentlerden bütünüyle çekilmediğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun da gelişmeleri 'şüpheci gözlerle' izlediğini, çünkü yönetimin daha önce sözlerini tutmadığını söyledi.

Ban, ülkeye en az 200 gözlemci göndermek istediklerini, 30 kişilik bir öncü grubun gelecek hafta başında Suriye'de olabileceğini kaydetti.

Clinton: Esad gitmeli

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da ateşkes sağlanmasının önemli olduğunu ancak bunun sadece ilk adımı oluşturduğunu belirtti; insani amaçlı kuruluşlara ülkeye tam erişim olanağı verilmesini istedi.

Clinton Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın görevden ayrılmak durumunda olduğunu da yineledi.

Şam'da bir süredir öncü bir BM heyeti, gözlem grubunun faaliyet ilke ve koşullarını müzakere ediyordu.

Heyetin şimdi Cenevre'ye döndüğü ve bazı temel noktalar üzerinde anlaşmazlık olduğu belirtiliyor.

BBC'nin BM muhabiri Barbara Plett, ilk aşamada gönderilecek 20 - 30 kişilik, silahsız heyetin daha geniş bir gözlem grubu için ortamın uygun olup olmadığını tayin edeceğini söylüyor.

Clinton, ABD'nin öncü heyetin derhal göreve başlamasından yana olduğunu belirtti.

Ancak, gözlemcilere tam bir seyahat serbestisi sağlanmasını, iletişimlerinin sınırlanmamasını ve ülkede nereye isterlerse gidip Suriyelilerle görüşebilmelerini istedi.

BM ve Arap Birliği'nin Suriye özel elçisi Kofi Annan'ın planının kilit unsurunu oluşturan ateşkes, dün sabah yerel saatle 06.00'da yürürlüğe girdi.

Her iki taraf da ateşkesin yer yer çiğnendiğini bildirdi.

Muhalif gruplar ülkenin çeşitli yerlerinde gün boyu 20 kişinin öldüğünü söylüyorlar. Hükümet ise Halep'de düzenlenen bir bombalı saldırı sonucu bir askerin öldüğünü, 20'yi aşkın yaralı olduğunu duyurdu.

Kitlesel eylem çağrısı

Suriyeli muhalifler ise bugün ülkede büyük gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Rusya'nın BM daimi temsilcisi Vitali Çurkin ise provokasyonda bulunulması konusunda endişe duyduklarını söyledi.

"Kitlesel gösteri çağrıları karşısında kaygılanıyoruz. Bu, şu anda ihtiyaç duyduğumuz durumun tam aksi" dedi.

13 aydır süren çatışmalar dolayısıyla 24 bin kadar mülteciye kapılarını açan Türkiye ise Suriye'nin Annan planına uymadığını savundu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ''Bu altı maddelik planın şu anda uygulaması oldu mu, olmadı mı? Ben bunun uygulandığı kanaatinde değilim. Böyle bir şey ortada yok." dedi.

Erdoğan bugün Suudi Arabistan'da Riyad yönetimi yetkilileri ile gelişmeleri görüşecek.

BM tahminlerine göre geçen yıl Mart ayında Beşar Esad rejimi aleyhindeki gösterilerin başlamasından bu yana, yaşanan şiddet olaylarında dokuz bin kişi öldü. Şubat ayında,

Suriye hükümeti ise olaylarda 2.493'ü sivil, 1.345'i güvenlik görevlisi olmak üzere 3.838 kişinin öldüğünü duyurmuştu.