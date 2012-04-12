Erdoğan'dan Esed'e: Tankları şehirlerden, mahallelerden kışlalara çekin

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yaşanan iç savaş ve Annan Planı'na dair sorulara, ''Annan'ın teklif ettiği bu altı maddelik plan genişletilmiş bir plan değildir ve şu anda bu planın uygulandığı kanaatinde değilim'' dedi ve Suriye'nin tankları mahallelerden kışlalara çekmesini istedi.

Başbakan'ın açıklamsı şöyle:

'Tankları şehirlerden, mahallelerden kışlalara çeksinler'

''Annan planının bu şekilde ifade edilmesi bana göre biraz eksik. Annan'ın teklif ettiği bu altı maddelik plan genişletilmiş bir plan değildir ve şu anda bu planın uygulandığı kanaatinde değilim. Biz başından beri sayın Annan'ı destekliyoruz. Bir kere bu tankların şehirlerden, mahallelerden kışlalara çekilmesi, lazım. ''Yok ordan çektik de...'' Eee hani hâlâ oradalar. Suriye hükümeti bu konuda güven veriyor mu? Hernüz söz konusu değil. Başından beri Suriye'de halkın taleplerine uyulmasından yanayız. Halkın taleplerine uyulması halinde, sandık halkın önüne geldiği zaman, o sandıktan çıkan kişiye uluslararası camia saygı duyacaktır. Biz Türkiye olarak otokratik anlayışa karşıyız. Kimse bize ''Türkiye niye bu kadar konuşuyor'' diyemez. Suriye ile 910 km sınırımız var ve bu sınırlar ihlâl edilmektedir. Annan gelip gezdi ve sınırda neler olduğunu gördü. Bize hak verdi. Suriye'de barış egemen olsun, suriye halkının dediği olsun.''