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Dünya

'Suriye ordusu tam çekilmedi, ateşkes kırılgan'

"Suriye ordusu tam olarak kentlerden çekilmedi" diyen Annan, "Esad yönetimi tam olarak planı uygulamıyor, ateşkes kırılgan" açıklamasını yaptı

12 Nisan 2012 21:42

 

Suriye'de 'Arap Baharı' sonrasında başlayan şiddet olaylarını sona erdirmeye yönelik ateşkes yürürlüğe girdi. Suriye özel temsilcisi Kofi Annan, Suriye ordusunun kentlerden tam olarak çekilmediğini, ateşkesin kırılgan olduğunu söyledi.

BM ve Arap Birliği Suriye özel temsilcisi Kofi Annan, Suriye yönetiminin 6 maddelik planına tam olarak uymadığını söyledi.

 

BM'den çağrı: Ateşkese uyun

 

Suriye'deki ateşkes sonrasında İsviçre'nin Cenevre kentinde açıklama yapan BM Genel Sekreteri Ban-ki Mun da, Suriye hükümetine Annan planına uyma çağrısında bulundu. BM Genel Sekreteri Ban, Suriyeli muhaliflerden de şiddeti durdurmasını talep etti. Türkiye ve diğer komşu ülkelere binlerce Suriyelinin sığındığını hatırlatan Ban, "Şu anda 1 milyon Suriyeli yardıma muhtaç. BM bu insanlara yardım etmek için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Arap Kızılayı ile birlikte bölgeye yardım göndermeye çalışıyoruz" dedi.

 

Esad'dan mültecilere: Evinize dönün

 

Ateşkes sonrası Suriye İçişleri Bakanlığı'nın sığınmacılara "eve dönün" çağrısı devlet televizyonunda yayınladı. Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, evlerini baskıyla terk ederek komşu ülkelere sığınan vatandaşlarımızın dönmesini istiyor" denildi. Açıklamada "ellerine kan bulaşmamış" isyancıların teslim olmaları halinde serbest bırakılacağı da belirtildi.

 

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