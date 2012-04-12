Esed'den, Türkiye tarafına 'barış' mesajı

Suriye'de 'Arap Baharı' sonrasında başlayan şiddet olaylarını sona erdirmeye yönelik ateşkes yürürlüğe girdi. Esed, Türkiye ve diğer komşu ülkelere giden Suriyelilere dönün çağrısı yaptı. Muhalifler ise ateşkes sonrası 3 kişinin öldürüldüğünü iddia etti.

Ateşkes sonrası Suriye İçişleri Bakanlığı'nın sığınmacılara "eve dönün" çağrısı devlet televizyonunda yayınladı. Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, evlerini baskıyla terk ederek komşu ülkelere sığınan vatandaşlarımızın dönmesini istiyor" denildi. Açıklamada "ellerine kan bulaşmamış" isyancıların teslim olmaları halinde serbest bırakılacağı da belirtildi.

3 kişi öldürüldü, onlarcası tutuklandı

Suriye Ulusal Konseyi'nden yapılan açıklamada ise, ateşkesin kısmen uygulandığı ve ordunun kentlerden tamamen çekilmediği belirtildi. Suriye Ulusal Konseyi, ateşkes yürürlüğe girdiğinden bu yana 3 sivilin öldürüldüğünü ve onlarca kişinin tutuklandığını açıkladı.

Muhaliflerden gösteri çağrısı

Bu sabah saat 06.00'da yürürlüğe giren ateşkes sonrasında silahların sustuğu ve ordunun operasyonlarına son verdiğini doğrulayan Suriyeli muhalifler, ülke genelinde gösteri çağrısı yapmıştı. Suriye'de son bir yılda şiddet olaylarının merkezi olarak ön plana çıkan Humus, Hama, Dera ve İdlib gibi kentlerin sakin olduğu belirtildi.

Esed'e Kılıç hediye edildi

Suriye ordusu operasyonlarını durdururken, Beşşar Esed başkent Şam'da din adamlarıyla görüştü. Görüşme sonrasında din adamları Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'e bir kılıç hediye etti.

Başkent Şam'dan gelen haberler de şiddetin durduğu yönünde. Suriyeli muhalifler ise, halkı Beşşar Esed yönetimine karşı protesto gösterileri düzenlemeye çağırdı. Muhalifler, gösteri düzenleme hakkının BM ve Arab Birliği Suriye özel temsilcisi Kofi Annan'ın ateşkes planının bir parçası olduğunu savundu.

Obama, Merkel'le görüştü

Batılı ülkeler ise Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in "operasyonları durdurma" ve"Annan planını hayata geçirme" vaadine temkinli yaklaşıyor. ABD'nin başkenti Washington'da toplanan G-8 ülkeleri dışişleri bakanlarının gündeminde Suriye ilk sırayı oluşturuyor. ABD Başkanı Barack Obama, dün gece Suriye konusunda Almanya Başbakanı Angela Merkel'la bir telefon görüşmesi yaptı.

Çin ateşkesten memnun

Çin ise, Suriye hükümetinin aldığı ateşkes ve bazı kentlerden silahlı güçlerini çekme kararından memnun olduğunu açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Liu Veymin, bu son durumun Suriye'de tansiyonun düşmesine yardımcı olacağını söyledi. Liu, bu kararın "Suriye meselesinin siyasi yollarla çözülmesinde önemli bir adım olduğunu" ifade etti.