Suriye'de ateşkes ilan eden Esed için sınav günü

Suriye’de 13 aylık isyanda sonunda silahlar sustu. Esed söz verdiği gibi ateşkes ilan etti ancak askerlerini geri çekmedi. BM Özel Temsilcisi Kofi Annan “Çok kırılgan bir durum” dedi. Suriye Ulusal Konseyi Başkanı Burhan Gayun, Annan Planı’nın temel noktalarından biri protesto hakkı olduğu için rejimin sözünü tutup tutmadığını görmek için tüm halkı bugün gösteri düzenlemeye çağırdı.

Milliyet'in haberine göre, dünya dün sabah, Beşar Esed rejiminin Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği Özel Temsilcisi Kofi Annan’a verdiği ateşkes ve askerlerini geri çekme sözünü tutup tutmayacağını görmek için gözlerini Suriye’ye çevirdi. Gece boyu operasyonlar sürse de perşembe sabah saat 06.00’da Suriye, 13 ay sonra ilk defa sakin bir güne uyandı. Suriye’deki muhalifler ve Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, protestoların ana merkezleri Humus, Hama, İdlib, Halep, Deraa, Deyr el-Zur kentleri ve başkent Şam’ın dış mahallelerinin olaysız bir gün geçirdiğini, operasyon düzenlenmediğini duyurdu.

Tanklar dolaşıyor

Ancak Esed, verdiği sözü tam anlamıyla tutmadı. Zira askerlerin kışlalarına dönmesi de Annan Planı içinde yer almasına rağmen muhalifler kentlerdeki kontrol noktalarının kaldırılmadığını, hâlâ devriyelerin gezdiğini söyledi. Aktivistler Humus ve Şam’ın dış mahallelerinde askerler ve tankların devriye gezmeye devam ettiklerini, ateşkesin devreye girmesinin ardından Şam’ın Madamiya mahallesinde rejim güçlerinin birkaç kişiyi tutukladığını aktardı.

‘Evlerinize dönün’

Suriye İçişleri Bakanlığı devlet televizyonundan evlerini terk etmek zorunda kalan ya da komşu ülkelere sığınan kişilere geri dönmeleri çağrısı yaptı. Bakanlık ‘ellerinde kan olmayan’ silahlı muhaliflerin de özgür bırakılacaklarının bilincinde olarak derhal polise ya da askere teslim olmalarını istedi.

Ancak ateşkesin ne kadar hassas bir dengede durduğu sadece saatler sonra kendini gösterdi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Hama’da rejim güçlerinin ateşkesin devreye girmesinden sonra bir sivili öldürdüğünü bildirdi, ancak detay verilmedi. Suriye resmi haber ajansı SANA ise sabah saatlerinde Halep’te yol kenarına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu bir yüzbaşının öldüğünü, sivillerin de aralarında bulunduğu 24 kişinin yaralandığını açıkladı. Devlet televizyonu, saldırıdan ‘ateşkesi sabote etmeye çalışan teröristleri’ sorumlu tuttu.s

Asıl sınav bugün

Suriyeli muhaliflerin çatı kuruluşu Suriye Ulusal Konseyi, tanklar ve askerler kentlerden çekilmediği için ateşkes planının sadece bir bölümünün uygulandığını söyledi. Konsey Başkanı Burhan Gayun, Annan Planı’nın temel noktalarından biri protesto hakkı olduğu için rejimin sözünü tutup tutmadığını görmek için tüm halkı bugün gösteri düzenlemeye çağırdı. Gayun “Suriye halkı yarın (bugün) her cuma olduğu gibi sokağa dökülecek, bu gösteri bugüne kadarki en büyük protesto olmalı. Hükümetin sözünü tutup tutmadığını o zaman göreceğiz” dedi. Gayun bir an önce ülkeye uluslararası gözlemci gelmesi gerektiğini de ekledi. Kofi Annan ise Suriye’ye en yakın zamanda gözlemci heyeti göndermek için çalıştıklarını söyledi.

BM Güvenlik Konseyi’ne rapor gönderen Annan ‘barış planının tam olarak uygulanmadığını, ateşkesin kırılgan olduğunu’ bildirdi. Ancak Annan, Suriye’de durumun görece sakin olmasının kendisini cesaretlendirdiğini söyledi.