Suriye’de ateşkes başladı

Ankara ve Moskova, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde Suriye'de ateşkesin sağlandığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye hükümeti ile silahlı muhaliflerin ateşkes anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Türk Dışişleri Bakanlığı da anlaşmayı doğruladı.

Suriye’de ateşkese katılan grupların listesi

ABD: Umarız tüm taraflar saygı gösterir

ABD Dışişleri’nden yapılan açıklamada ateşkesin olumlu bir gelişme olduğu ifade edilirken “Umarız tüm taraflar ateşkese saygı gösterir” denildi.

3 belge imzalandı

Vladimir Putin Moskova'da yaptığı açıklamada 3 belgenin imzalandığını duyurdu:

Suriye hükümeti ve muhalifler arasındaki anlaşma

Garantörlük anlaşması

Barış görüşmelerine başlama anlaşması

Anlaşmaları "tabi ki kırılgan" şeklinde nitelendiren Putin şöyle devam etti:

"Ama yine de bu ortak çabamızın, savunma ve dışişleri bakanlarının ve bölgedeki ortaklarımızın çabalarının kayda değer bir sonucu."

Rusya ve Türkiye, Suriye savaşında karşıt tarafları destekliyordu.

"Taraflar hava saldırıları dahil tüm silahlı saldırıları durdurmayı taahhüt etti"

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında da, "Suriye'de çatışan taraflar arasında, ülke genelinde 30 Aralık 2016 günü saat 00.00 itibariyle ateşkese gidilmesi hususunda bir mutabakata varılmıştır. Bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Taraflar, bu düzenlemeyle, hava saldırıları dahil, silahlı saldırıları durdurmayı, kontrolleri altındaki bölgeleri birbirleri aleyhine genişletmemeyi taahhüt etmişlerdir.

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar bu mutabakatın dışındadır."

Suriye ordusu: Nusra Cephesi ve IŞİD anlaşmada yok

Suriye ordusu da ateşkesi doğruladı.

Devlet haber ajansı SANA'da yayımlanan haberde, "Suriye silahlı güçlerinin birden fazla cephede kazandığı zaferler ve ilerlemelerin ardından 30 Aralık 2016 saat 00.00'da yürürlüğe girmek üzere Suriye Arap Cumhuriyeti'nin tüm topraklarında kapsamlı bir ateşkes ilan edildi" ifadesi yer aldı.

Haberde, Nusra Cephesi, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ve bu ki örgüte bağlı grupların anlaşmaya dahil olmadığı belirtildi.

Anlaşmanın, Suriye krizinin siyasi çözümü için "uygun koşullar yaratmasının amaçlandığı" kaydedildi.

Suriye Ulusal Koalisyonu: Anlaşmayı Ahrar'uş Şam ve İslam Ordusu da imzaladı

Suriyeli muhaliflerinin çatı örgütlerinden, Suriye Ulusal Koalisyonu da ateşkesi doğruladı.

Koalisyon'un sözcüsü Ahmed Ramadan AFP'ye yaptığı açıklamada "Ulusal Koalisyon anlaşma için desteğini belirtiyor ve tüm tarafları ona uymaya çağırıyor" dedi.

Ramadan, anlaşmayı Ahrar'uş Şam ve İslam Ordusu gruplarının da imzaladığını belirtti, ancak iki grubun yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi.

Putin ve Erdoğan telefonda ateşkes ve Astana sürecini görüştü

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suriye'de bu gece başlayacak ateşkes ve Astana sürecinin ele alındığı bildirildi.

Erdoğan: Suriye'de taraflar kontrollerindeki bölgeleri genişletmeyecek

Ateşkesin ardından barış görüşmelerinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Rusya, İran ve Türkiye geçen hafta barış görüşmeleri yapılmasını kabul etmiş ve barış görüşmelerinde esas alınacak prensipleri belirleyen bir deklarasyona imza atmıştı. Bunun ardından ateşkes görüşmeleri hız kazanmıştı.

Üç ülke Suriye barış görüşmelerinin Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılması konusunda anlaşmıştı.