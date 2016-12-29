Putin: Suriye'de ateşkes anlaşması imzalandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye hükümeti ile muhalefetin ateşkes anlaşması imzaladığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşen Putin, Şam ile muhalefet arasında üç belge imzalandığını belirtti. Putin, "İlk belge, Suriye topraklarında ateşkes sağlanmasıyla ilgili. İkinci belge, ateşkes rejiminin kontrolüyle ilgili önlemlere yönelik. Üçüncü belge ise Suriye'de çözüm için barış görüşmelerinin başlatılması hakkında bir bildiri" dedi.

Putin, ateşkes açıklamasından sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider görüşmede ateşkesi konuştu.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Putin, "anlaşmada Rusya ve Türkiye garantör rolde" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ateşkesin bu gece yarısı başlayacağını söyledi.

"Rusya'nın Türkiye ve İran ile

yaptığı çalışmaların sonucu..."

Suriyeli taraflar arasında imzalanan anlaşmaların Rusya'nın Türkiye ve İran ile yaptığı çalışmaların sonucu olduğunu kaydeden Putin, "Elbette, yapılan anlaşmalar kırılgan. Anlaşmaların korunması ve geliştirilmesi için özel önem gösterilmesi gerekiyor" dedi.

"Ateşkes anlaşması bu gece yürürlüğe girecek"

Savunma Bakanı Şoygu, Suriyeli taraflar arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının bu gece 00.00'dan itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti.

Putin: Rus askeri varlığı azaltılacak

Öte yandan Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'nın önerisi üzerine Suriye'deki Rus askeri varlığının azaltılmasını kabul ettiğini söyledi. Rusya'nın terörle mücadele faaliyetlerine mutlaka devam edeceğinin de altını çizen Putin, "Suriye hükümetine terörle mücadele desteği vermeyi sürdüreceğiz. Tartus ve Hmeymim'deki Rus askeri üslerinin geliştirilmesi konusundaki anlaşmalara da bağlı kalacağız" dedi.