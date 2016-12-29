Erdoğan: Suriye'deki ateşkes terör örgütlerini kapsamıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gülen cemaatinin tüm ülkeler için tehlikeli olduğunu vurgulayarak "FETÖ tüm ülkeler için bir tehdit, tehlikedir" dedi. Erdoğan, Kosova'daki 'FETÖ' okullarının kapatılması gerektiğini belirterek "Biz yandık Kosova yanmasın diyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı, Suriye'de rejim güçleriyle muıhalifler arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına ilişkin olarak da "Suriye'de taraflar kontrollerindeki bölgeleri genişletmeyecek" değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, ateşkes anlaşmasının terör örgütlerini kapsamadığını da ifade etti.

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'yle ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Şimdi arkadaşlar, Türkiye Halep’te insani kriz üzerine aralık başından beri bu çatışmaların durması noktasında elimizden gelen her türlü desteği verdik veriyoruz. Bunun için de yoğun mesai sarf ettik. Diplomatik gayretler neticesinde tahliyelere gayret ettik ve yaklaşık 46 bin kişiyi Doğu Halep’ten çıkardık, İdlib’e yerleştirdik. Gerekirse biz bunları kendi ülkemize de kabul ederiz, kamplar oluştururuz. Bir süredir de Suriyeli muhalifler ve Rusya ülkemizin bu gayretleriyle Ankara’da görüşmeler yürüttüler.

Sürekli devam etti, ben de bilgiler edindim. Bu görüşmeler neticesinde rejimle muhalefet arasında bir mutabakata varıldı. Bu gece yarısından itibaren Suriye genelinde ateşkes ilan ediliyor. Putin açıklamayı yaptı, biz kendisiyle görüştük sonra. Dışişleri Bakanlığı aynı şekilde açıklama yaptı. Taraflar hava bombardımanı dahil silahlı saldırıyı durdurmaları, kontrolleri bölgelerindeki genişletmemeye söz verdiler.

BM tarafından terör örgütü tarafından kabul edilen gruplar tabii ki ateşkesin dışındadır. Türkiye vatandaşlarının can güvenliğini güven altına alarak devam edecektir. Bundan taviz vermemiz söz konusu değil. Bir taraftan ateşkes sürdürülürken siyasi sürecin canlandırılması için rejim ile muhalefet arasında Astana’da toplantı yapılması planlandı. Astana’da garantör ülkeler arasında muhalif gruplar bir araya gelerek.

Astana toplantısı Cenevre sürecini tamamlayıcı ve destekleyici nitelikte olacak. Ateşkese tüm tarafların riayet etmesi gereklidir. Türkiye ve Rusya çatışmamasızlık durumunun takibini birlikte yapacak. Bunun yanında sahadaki gruplar üzerinde nüfuzları olan ateşkes üzerinde gerekli hassasiyeti gösterecek. Bu tarihi imkan bu fırsat penceresi heba edilmemelidir. "