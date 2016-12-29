Suriye’de ateşkese katılan grupların listesi yayınlandı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde Suriye'de varılan ateşkese katılan grupların listesi yayınlandı.

Sputnik'in haberine göre, bakanlıktan yapılan açıklamada Suriye konusunda varılan ve 00.00'da uygulanmaya başlayacak ateşkese katılan 7 grubun toplam militan sayısı 50 bin civarında.

Öte yandan Suriye’nin resmi haber ajansı SANA'nın haberinde Nusra Cephesi, IŞİD ve bu örgütlere bağlı grupların ateşkes anlaşmasına dahil olmadığı belirtildi, anlaşmanın Suriye krizinin siyasi çözümü için "uygun koşullar yaratmasının amaçlandığı" ifade edili.

Örgütler

Açıklamaya göre örgütlerin isimleri ve militan sayısı şöyle:

Feylak el Şam: Halep, İdlib, Hama ve Humus'ta faaliyet gösteriyor, 4 bin militanı var.

Ahrar'uş Şam: Halep, Şam, Deraa, İdlib, Lazkiye, Hama ve Humusta faaliyet gösteriyor, 16 bin militanı var.

Ceyşul İslam: Halep, Şam, Deraa, Deyr ez-Zor, Lazkiye, Hama ve Humus'ta faaliyet gösteriyor, 12 bin militanı var.

Suvar el Şam: Halep, İdlib ve Lazkiye'de faaliyet gösteriyor, 2.5 bin militanı var.

Ceyşul Mücahidin: Halep, İdlib ve Hama'da faaliyet gösteriyor, 8 bin militanı var.

Ceyş İdlib: İdlib'de faaliyet gösteriyor, en az 6 bin militanı var.

Cebhe eş Samiye (Şamiye Cephesi): Halep, İdlib ve Şam'da faaliyet gösteriyor, yaklaşık 3 bin militanı var.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla ve Türkiye'nin arabuluculuğunda iki ay boyunca Suriyeli muhalif grupların liderleriyle görüştüğünü, görüşmelere en etkili 7 grubun liderlerinin katıldığını belirtmişti.