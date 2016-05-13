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Dünya

Suriye’de Alevi köyünü ele geçirip sivilleri kaçırdılar

SOHR, radikal İslamcı örgütün bazı askerleri de esir aldığını belirtti

13 Mayıs 2016 00:40

Suriye'de radikal İslamcı olduğu belirtilen bir örgütün, Hama ile Humus kentleri arasındaki bir Alevi köyünü ele geçirip köydeki sivilleri kaçırdığı bildiriliyor. Örgütün ismi konusunda henüz bir bilgi ulaşmadı. 

İngiltere merkezli, muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi (SOHR), Zara köyünde yaşanan olayı takiben bölgede, hükümet güçleri ve silahlı isyancılar arasındaki yoğun çatışmaların sürdüğünü söyledi.

SOHR, radikal İslamcı örgütün bazı askerleri de esir aldığını belirtti.

Köyün, Hama ile Humus'u birbirine bağlayan ana yolun yakınında olduğu bildiriliyor.

SOHR, radikal İslamcı örgütün 'Halep'in intikamı' adıyla bölgede operasyonlar düzenlediklerini belirtti.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep'te çatışmalar son haftalarda yoğunlaşmış, geçtiğimiz hafta ilan edilen ve iki kez uzatılan ateşkes bugünden itibaren sona ermişti.

Zara köyünün de bulunduğu bölge, Rusya'nın Eylül ayında hava saldırılarına başlaması ardından vurduğu ilk alanlardan biriydi.

Bu arada Halep'in kuzeyinde hükümet yanlısı güçlerin, bazı mevzileri silahlı muhaliflerden geri aldığı belirtildi.

 

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