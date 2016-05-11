Beyoğlu'ndaki Suriyeliler Osmaniye'deki mülteci kampına gönderilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kaçak ve sağlıksız koşullarda yaşayan Suriyeli’lerin kaldığı adreslere sabaha karşı operasyon düzenledi.Zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyona polis, itfaiye ve sağlık ekipler de destek verdi. Taksim AKM önünde toplanan ekipler konvoy halinde Beyoğlu'nun ara sokaklarında kötü şartlarda yaşamaya çalışan Suriyelileri topladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, zabıta ekipleri Suriyeli ailelerin kaldığı dükkanların ve evlerin kapılarını polis eşliğinde tek tek çaldı. Sağlıksız koşullarda yaşayan Suriyeli’ler zabıtalar tarafından, belediyeye ait araçlara bindirilerek Pendik’teki kampa götürüldü.

Suriyeli ailelerin işlemlerinin yapılmasının ardından Osmaniye’de bulunan mülteci kampına gönderilceği öğrenildi.