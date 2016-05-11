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Dünya

Dışişleri Bakanlığı: Rusya, Suriye rejiminin insanlığa karşı işlediği suçlara giderek daha fazla ortak olmaktadır

İdlib'te düzenlenen hava saldırısında en az 25 sivilin öldüğü kaydedilmişti

11 Mayıs 2016 04:05

Dışişleri Bakanlığı, Suriye’nin İdlib kentine bağlı Binnis ilçesindeki bir pazar yerine yapılan ve en az 25 sivilin hayatını kaybettiği hava saldırısını kınadı. Bakanlık açıklamasında “Rejim insanlığa karşı işlediği suçları pervasızca sürdürmektedir. Bunda tabiatıyla, başta Rusya olmak üzere, yandaşlarından aldığı destek büyük rol oynamaktadır. Özellikle Rusya, rejimin işlediği bu suçlara giderek daha fazla ortak olmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

“ABD ile Rusya Federasyonu’nun Suriye’de çatışmaların durdurulması mutabakatının Halep’i de kapsayacak şekilde yeniden taahhüt altına alınması yönünde anlaşmaya vardıklarını açıklamalarının hemen sonrasında doğrudan sivilleri hedef alan bu insafsız saldırı, uygulamaya konulamayan bu tür mutabakatların rejimi daha da cesaretlendirdiğini göstermektedir.” denilen açıklamada, uluslararası camiaya ‘üzerinize düşen sorumlulukları yerine getirin’ çağrısı yapıldı.  

Açıklama şöyle sonlandırıldı: 

“Rejimin ve destekçilerinin işledikleri suçların yanlarına kalmayacağını, tarihin karşısındaki sorumluluğun da bilinciyle, daha fazla gecikmeden göstermesidir.”

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