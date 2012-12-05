Suriye yine Türk sınırını bombaladı

Suriye'de Esed birliklerine bağlı savaş uçakları, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Telebyad ilçesini bombaladı. Saldırı sonrası can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının bugün saat 12.00'de muhaliflerin kontrolündeki Telebyad ilçesini bombaladığı iddia edildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Telebyad ilçesinde saldırı sonrası büyük panik yaşandı.

Sınırın iki tarafında aileler tedirgin

Suriye'de Türk sınırına yakın Rasuleyn ilçesine yönelik saldırılar da sınırın iki tarafındaki aileleri tedirgin ediyor.

Saldırıların ardından canlarını kurtarmak için Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, artık savaşın sona ermesini istiyor.

Ceylanpınar'ın sınır komşusu olan ilçenin kontrolünü ele geçirmek amacıyla ordu birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu arasında başlayan ve 1 hafta süren şiddetli çatışma ve hava bombardımanının ardından büyük ölçüde tahrip olan ilçede çok sayıda insan yaşamını yitirdi.

Kitle imha silahları kullanımı konusunda uyarı

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ise, Suriye'yi kitle imha silahları kullanımı konusunda uyardı.

BM İklim Değişikliği Konferansı'na katılmak için Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ban, Suriye'nin kimyasal silahlara başvurabileceğine ilişkin iddialara değindi.

"Suriye'deki rejimin bu tür ölümcül kitle imha silahları kullanmayı düşünmemesi gerektiğini bir kez daha üzerine basarak vurguluyorum. Eğer yine de kullanırlarsa, bunun muazzam sonuçları olur" diyen Ban, Suriye'nin bu konuda sorumlu davranması gerektiğini söyledi.