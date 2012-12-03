Suriye uçakları sınır kentini yine bombaladı

Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar saat 10:15 sıralarında silahlı grupların bulunduğu Resulayn kentini bombaladı. Uçakların aralıklı olarak iki kez bombalaması sonucu 4 sivil hayatını kaybetti. yerel kaynaklar silahlı direnişçilerden de ölenler olduğunu açıkladı.

Bombalanan bölgeden dumanlar yükselirken çok sayıda kişi sınır hattında toplanmaya başladı. Bombardımandan kurtulmaya çalışan sivillerin bekleyişi sürüyor.

Bu arada bombaların şarapnel parçaları Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Mehmet Akif Ersoy ve Cumhuriyet mahalleleri ile Çarşı merkezine de düştü