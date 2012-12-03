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Dünya

Suriye uçakları sınır kentini yine bombaladı

Suriye savaş uçaklarının Türkiye sınırında bulunan Resulayn kentini bombalaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi Türkiye sınırına kaçtı

03 Aralık 2012 14:01

 

Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar saat 10:15 sıralarında silahlı grupların bulunduğu Resulayn kentini bombaladı. Uçakların aralıklı olarak iki kez bombalaması sonucu 4 sivil hayatını kaybetti. yerel kaynaklar silahlı direnişçilerden de ölenler olduğunu açıkladı. 
Bombalanan bölgeden dumanlar yükselirken çok sayıda kişi sınır hattında toplanmaya başladı. Bombardımandan kurtulmaya çalışan sivillerin bekleyişi sürüyor.
Bu arada bombaların şarapnel parçaları Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Mehmet Akif Ersoy ve Cumhuriyet mahalleleri ile Çarşı merkezine de düştü

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