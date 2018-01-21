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Dünya

Suriye: Türkiye'nin saldırısını şiddetle kınıyoruz, Afrin Suriye toprağıdır

"Türkiye bize hiçbir şey bildirmedi"

21 Ocak 2018 00:24

Türkiye’nin Afrin’e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’na dair Suriye’den ilk açıklama geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye’nin saldırısını şiddetle kınıyoruz, Afrin Suriye toprağıdır” ifadelerine yer verildi. 

Suriye resmi haber ajansı SANA’da yer alan habere göre Suriye, uluslararası topluma da Türkiye’nin operasyonunu hemen durdurmak için adım atması çağrısı yaptı. 

Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Türkiye’nin Suriye’nin bir parçası olan Afrin’e yönelik ‘pervasız’ saldırısının Suriye Arap Cumhuriyeti tarafından şiddetle kınandığını söyledi. Operasyonun, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne yönelik saldırılarının sonuncusu olduğu ifade edildi. 

"Haber verilmedi, bu iddialar Türk hükümetinin söylemeye devam ettiği yalanlardan bir tanesi"

Türkiye’nin askeri operasyonla ilgili Suriye’ye bilgi verildiği yönündeki açıklamalarını reddeden yetkili, “Bu iddialar, Türk hükümetinin söylemeye devam ettiği yalanlardan bir tanesi” dedi. 

Yeni Şafak'ta yer alan haberde ise Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul Temsilciliği vasıtasıyla Suriye’nin İstanbul Başkonsolosluğu'na Zeytin Dalı Harekâtı hakkında nota verdiği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de bulunan aktörlere bilgi verdik. Suriye Başkonsolosluğuna da yazılı bildirimde bulunduk" demişti.

Ayrıntılar geliyor...

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