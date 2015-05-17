Suriye Türkiye'nin düşürdüğü hava aracının fotoğraflarını paylaştı, helikopter değil İHA çıktı!

Türkiye sınırını geçmeye çalışırken devriye görevindeki F-16'lar tarafından düşürülen Suriye'ye ait hava aracının helikopter mi insansız hava aracı mı (İHA) belirsizliği devam ederken, DHA'nın ulaştığı fotoğraf karelerinden İHA olduğu anlaşıldı.

Daha önce 'Angajman kuralları'nı yeniden belirleyerek Suriye'den gelecek her türlü askeri unsuru tehdit sayıp şartlar oluşması halinde de tereddüt etmeden uygulayacağını açıklayan Türkiye, 16 Eylül 2013'te M-17 helikopteri ve 23 Mart 2014'te de MIG-23 savaş uçağı olmak üzere Suriye'nin sınırını ihlal eden 2 hava aracını vurarak düşürdü.

Suriye İHA demişti

Türkiye, dün yine Hatay üzerinden sınırı ihlal eden Suriye'ye ait bir hava aracını F-16'larla vurarak düşürdü. Olaydan sonra ilk açıklamalarda vurulan aracının niteliğinin belirlenmesine çalışıldığı belirtilirken, gece boyu yetkililerin açıklamalarında farklı bilgilere rastlandı. Suriye'nin resmi açıklamasında da düşürülen hava aracının İHA olduğu duyuruldu.

Görgü tanıkları anlattı

Ferhat Dervişoğlu'nun DHA'da yayımlanan haberine göre, olay sırasında Hatay'ın Yayladağı İlçesi'ne bağlı Yoncakaya Mahallesi'nde tarlada çalışan 3 kardeş, hava sahasını ihlal eden Suriye hava aracının F-16'lar tarafından düşürülme anını gördüklerini söyledi. F-16'ların füzeleri 2 kez ateşlemesinin ardından bölgenin sessizliğe gömüldüğünü belirten görgü tanıklarından Murat Delioğlu, hava aracının düşürülme anını şöyle anlattı:

"Zeytin bahçemizde çalışıyorduk bir ses duyduk. Bunun jet sesi olmadığı belliydi. Normal uçağın sesine benziyordu. İnsansız hava uçağı da olabilir. Helikoptere benzemiyordu sesi. Baktık göremedik. 2-3 dakika boyunca bu sesi duyduk. Birkaç dakika sonra da bizim Türk uçağı belirdi. Üzerimizde yaklaşık 3 tur döndü. Üçüncü turun sonunda duman çıktı ve ses geldi. Biz bomba attığını düşündük. İki ayrı yerde attı ve ondan sonrada gitti. Karşı tarafta duman görmedik. Türk uçağı çok engin gidiyordu. Hareketlerini çok net gördük. Ayışığı ve Yoncakaya

Mahallesi üzerinde döndü. Ondan sonra da Suriye tarafından gelen ses kesildi."

Suriye tarafından fotoğraflar geldi

Düşürülen araçla ilgili farklı açıklamalar yapılırken, bu sabah saatlerinde Türk F-16'ları tarafından düşürülen ve Suriye topraklarına düşen hava aracının enkaz fotoğrafları Türk tarafına ulaştı.

Fotoğraflarda aracın İHA olduğu görülürken, Hatay'ın Altınözü İlçesi'nin karşısında muhaliflerin kontrolündeki İdlib İli'ne bağlı Cisr Eş Şuğur Kasabası'nın yakınındaki El Hammam Köyü'nün kırsalına ve sınırımıza yaklaşık 4 kilometre kadar uzağa düştüğü bildirildi. Enkaz bölgesinde herhangibir ceset ya da kan izine de rastlanmadığı ifade edildi.