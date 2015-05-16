Milli Savunma Bakanı: Sınır ihlali yapan Suriye helikopteri düşürüldü

Türkiye sınırını ihlal eden Suriye’ye ait helikopter, Adana’dan kalkan F-16’larca düşürüldü. Görgü tanıkları, "Vurulan uçak üç parçaya bölündü' dedi. Öte yandan, Suriye devlet televizyonu uçağın Türk jetleri tarafından vurulduğunu doğruladı. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, daha önce insansız hava aracı olduğu belirtilen aracın helikopter olduğunu belirterek, "Saat 14.04 sırasında 7 mil sınır ihlali yapan bir helikopter düşürüldü" dedi.

Türkiye sınırını ihlal eden Suriye’ye ait helikopter, Adana’dan kalkan F-16’lardan atılan iki füze ile düşürüldü. Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Suriye tarafından İHA olduğu iddiaedilen hava aracının, bir Suriye helikopteri olduğunu doğruladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Olay olduktan sonra Hava Kuvvetleri Komutanımızla da bizzat konuştuk. Doğru. İlk anda puslu hava olduğu için Suriye hava aracı olarak tespit ediliyor, daha sonra helikopter olduğu anlaşılıyor. Yaklaşık 7 mil kadar içeriye girip Türk sınırını ihlal edince önce uyarılıyor. Daha sonra ihlal devam edince de bildiğiniz gibi Suriye olayları başladıktan sonra verdiğimiz talimatla oluşmuş angajman kuralları var. Kim olursa olsun hangi gerekçeyle olursa olsun sınırımız ihlal edilmişse kesinlikle mukabelede bulunulur. Mukabelede bulunuyor jetlerimiz ve daha sonra Suriye sınırları içine o helikopter düşüyor" dedi.

'Yetki son derece açık'

Başbakan Davutoğlu, "Türkiye'nin kararlılığını göstermesi bakımından önemli bir husustur. Türk Silahlı Kuvvetlerine verdiğimiz yetki son derece açıktır. Hangi gerekçeyle kim, ister karadan ister havadan Türk sınırlarını ihlal ederse mukabelede bulunulur ve ihlal eden kim olursa olsun mutlaka cezalandırılır. Bu da ümit ederim bu mesaj alınmıştır ve bir daha sınırlarımızı ihlal etme gibi bir cürete kimse kalkışmaz" açıklamasını yaptı.

Başbakan Davutoğlu, "Şu ana kadar (Suriye'den) gelmiş bir tepki yok. Zaten bu tür durumlarda kendileri yaptıkları fiilin yanlışlığını bildiği için tepkiyi ne gösterebilirler? Gösterdikleri her tepkiye karşı da kararlılıkla aynı tepkiyi gösteririz. Bizim daha önce uçaklarımıza yapılan saldırıdan sonra aldığımız bir angajman kurallarıdır bu. Talimat çok açıktır, çok nettir. Türk Silahlı Kuvvetlerini, pilotlarımızı, Hava Kuvvetleri Komutanımıza da ifade ettim, bu mukabele kabiliyeti gücü ve kararlılığı dolayısıyla tebrik ederim" dedi.

' TSK'yı tebrik ediyorum'

Sivas'ta açıklama yapan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ise, Suriye sınırında devriye görevini yapan Türk savaş uçaklarının angajman kurallarını ihlal eden ve Türkiye sınırına yaklaşan bir Suriye helikopterini düşürdüğünü doğruladı. Bakanı Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Öncelikle Silahlı Kuvvetlerimizle gurur duyuyoruz. Aziz milletimizin de gurur duyması lazım. Hava kuvvetleri komutanımızla ve hava kuvvetlerimizle gurur duyuyoruz. Kendilerine verilen görevi hakkıyla yerine getiriyorlar. Nedir görevleri. Türk vatanını, Türk sınırlarını koruyacak. Hiçbir ihale fırsat vermeyecek.Bugün 14.04 sularında öğleden sonra Cilvegözü’nü 5 dakika süreyle 7 mil sınırımızı ihlal eden bir Suriye helikopteri düşürülmüş durumdadır. Dolayısıyla ben hakkıyla görevini yapan, sınırlarımızı ihlale eden Suriye güçlerine karşı gereken tepkiyi gösteren silahlı kuvvetlerimizi tebrik ediyorum. Pilotlarımızın hepsinin gözlerinden öpüyorum. Aziz milletimiz şundan emin olsun, silahlı kuvvetlerimiz Türk milletinin hak ve hukukunu korumak için 24 saat görev başındadır. Bundan sonra da görevi başında olmaya devam edecektir. Bu hükümetimizin kararlılığını silahlı kuvvetlere de yansımasıdır" diye konuştu.

'Gelen bilgi helikopter'

Düşürülen hava aracının İHA olup olmadığı yönündeki soru üzerine ise, ''İHA diyen de var, uçak diyen de oldu ancak şu an da bizzat bana iletilen bilgi helikopter olduğu şeklindedir. Ben kahraman pilotlarımızı gözlerinden öpüyorum ve hepsini tebrik ediyorum" dedi.

Bölgede oturan vatandaşlar da, Dursunlu-Emek bölgesinden "Suriye uçağının" iki kez sınır ihlali yaptığını, ardından da Türk jetleri tarafından vurulduğunu, "uçağın üç parçaya bölünerek düştüğünü gördüklerini" söyledi.



TSK'dan açıklama

Türkiye sınırını ihlal ettiği için düşürülen Suriye’ye ait hava aracıyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) açıklama yapıldı.TSK'nın internet sitesinden saat 21.24'te yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16 Mayıs 2015 tarihinde saat 14.04’te, Suriye’ye ait bir hava aracının, (Hatay Altınözü güneyinde) Kuyubaşı istikametinde Türk hava sahasını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Olay üzerine Hava Muharebe Devriye Görevi icra etmekte olan iki adet F-16 uçağımız bölgeye yönlendirilmiş ve söz konusu hava aracına müdahale edilerek hava aracı etkisiz hale getirilmiştir. Araç Suriye topraklarına düşmüştür. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."