Genelkurmay'dan düşürülen Suriye helikopteriyle ilgili açıklama

Türkiye sınırını ihlal ettiği için düşürülen Suriye’ye ait hava aracıyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) açıklama yapıldı. TSK'nın internet sitesinden saat 21.24'te yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16 Mayıs 2015 tarihinde saat 14.04’te, Suriye’ye ait bir hava aracının, (Hatay Altınözü güneyinde) Kuyubaşı istikametinde Türk hava sahasını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Olay üzerine Hava Muharebe Devriye Görevi icra etmekte olan iki adet F-16 uçağımız bölgeye yönlendirilmiş ve söz konusu hava aracına müdahale edilerek hava aracı etkisiz hale getirilmiştir. Araç Suriye topraklarına düşmüştür. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."