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Suriye sınırındaki 'Patriot'ların süresi 1 yıl uzatıldı

Bir NATO yetkilisi, Türkiye'nin, Patriot füze savunma sisteminin görev süresinin bir yıl daha uzatılması isteğinin kabul edildiğini söyledi

14 Kasım 2013 00:39

Yetkili, NATO büyükelçilerinin durumu müzakere ettiklerini, "Türkiye üzerindeki toplam risk ve tehditlerin ciddiyetini koruduğu" ve dolayısıyla "Patriot füze savunma sistemlerinin süresinin uzatılması gerektiği" sonucuna vardıklarını belirtti.
NATO yetkilisi, Patriot füze sistemlerini konuşlandıran Hollanda, Almanya ve ABD'nin konuyla ilgili olarak ulusal düzeyde karar alması gerektiğini belirtti. Yetkili, müzakerelerde her üç ülkenin de füzelerin Türkiye'de kalması hususunda olumlu görüş ifade ettiğini söyledi.
Patriot füze savunma sisteminin görev süresinin uzatılması için Almanya ve Hollanda'da meclisten tekrar onay alınması gerekiyor.
Sabah saatlerinde AFP Ajansı’na konuşan Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Levent Gümrükçü, Ankara’nın Patriot’larla ilgili talebinin NATO’ya iletildiğini söylemişti. Gümrükçü, Suriye sınırındaki tehdit durumunda bir değişiklik olmadığını kaydetmişti.
ABD, Almanya ve Hollanda tarafından yollanan Patriot bataryalarının 2014 Ocak’ına kadar görev yapması öngörülmekteydi. Patriot füze savunma sistemi, füze ve uçaklarla düzenlenecek saldırılardan korunmayı sağlıyor. Türkiye, komşu Suriye’deki iç savaşın şiddetlenmesi üzerine NATO’dan Patriot füze savunma sistemi talep etmişti. Almanya’nın gönderdiği Patriot bataryaları, Suriye sınırına 150 kilometre uzaklıktaki Kahramanmaraş’ta konuşlandırılmıştı.
(eutsche Welle Türkçe)

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