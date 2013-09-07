Patriotlar göreve hazır bekletiliyor

Türkiye'nin talebi üzerine, Suriye tehdidine karşı, Hollanda'dan getirilerek Adana İncirlik Üssü'ne konuşlandırılan Patriot hava savunma sistemi göreve hazır bekletiliyor.
Suriye'den gelecek olası bir kimyasal ve füze saldırısına karşı, İncirlik Üssü’ndeki ekipler tetikte bekliyor.
24 saat göreve hazır bekletilen Patriotlar’ın yönü Suriye'ye dönük.
Sistemin çalışması hakkında gazetecilere bilgi veren Adana'daki Patriot hava savunma sisteminin komutanı Hollandalı Albay Peter Koning, Adana'daki 1 milyondan fazla insanı korumakla görevli olduklarını ifade etti.
10. Tanker Üs Komutanlığı'nda konuşlu bulunan Patriot hava savunma sistemlerinde 1 radar ve 7 atış ünitesi bulunuyor.
230 Hollandalı askerin görev yaptığı Patriot hava savunma sistemine bağlı radarlar aralıksız tarama yapıyor.