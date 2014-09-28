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Suriye sınırında çatışma

Genelkurmay, Suriye sınırında 'Dur' ihtarına uymayan kişilerle asker arasında çatışma çıktığını açıkladı

28 Eylül 2014 20:15

Genelkurmay Başkanlığı, Hatay'da sınırdan Türkiye'ye geçmeye çalışanların, askerlerin üzerine ateş açması üzerine çıkan çatışmada 1 kişinin yaralandığını, Suriye uyruklu 1 kişinin de silahıyla birlikte yakalandığını duyurdu.

DHA’da yer alan habere göre olay ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

 

'Dur' ikazına uymadı

 

"Türkiye - Suriye hududunda, Kara Kuvvetleri 2'nci Hudut Alayı Hatay Şanlı Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında, görevli bir Mobil Yol Kontrol Unsuru (MYKU) tarafından, sınır hattında bulunan 5 şahıstan birinin, Türkiye tarafına geçtiği tespit edilmiştir. Tespit edilen bu durum üzerine MYKU tarafından anılan şahsa 'Dur' ikazında bulunulmuş, şahsın 'Dur' ikazına uymaması üzerine havaya ikaz ateşi açılmıştır. Açılan ateşe Suriye tarafında bulunan 4 şahsın ateşle karşılık vermesi üzerine, MYKU personeli ateşe devam etmiş, bu esnada Suriye tarafından ateş açan şahıslardan birinin yaralandığı ve yaralı ile birlikte şahısların Suriye istikametinde ağaçlık bölgeye kaçarak gözden kayboldukları tespit edilmiştir. Çatışmadan sonra Suriye topraklarında, silah monteli bir aracın bölgeye gelmesi üzerine, 2 adet Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (TTZA) bölgeye gönderilmiş, TTZA'ların gelmesiyle birlikte, Suriye tarafındaki silah monteli araç bölgeden uzaklaşmıştır. 

 

Silahlarıyla yakalandı

 

Olay sonunda, Türkiye tarafına geçen Suriye uyruklu sivil şahıs yakalanmış olup, şahsın elinde bulunan çanta içerisinde 3 adet 'SHE' marka Otomatik Tabanca, 2 adet ahşap dipçik ve 5 adet boş şarjör ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Adana Askeri Savcılığı'na, Altınözü Cumhuriyet Savcılığı'na ve Altınözü Karbeyaz Jandarma Karakol Komutanlığı'na bilgi verilmiştir."

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