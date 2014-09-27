IŞİD'in 4 havan mermisi Türkiye sınırına düştü

IŞİD, Suriye'nin kuzeyinde kuşatma altında tuttuğu Kürt kenti Kobanê'ye biraz daha yaklaştı. IŞİD'in attığı 4 havan mermisi, Türkiye topraklarına düştü. Suruç'un Tavşanlı beldesinde iki kişi hafif yaralandı. Havan mermilerinden biri de, Tavşanlı beldesinde park halindeki bir minibüsün hemen yakınına düştü.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) Suriye'nin kuzeyindeki Kürt kenti Kobanê etrafındaki kuşatmayı daraltırken, ele geçirdiği köylerle hakimiyet bölgesini genişletmeye çalışıyor. PKK'nın Suriye kolu YPG ile IŞİD arasındaki çatışmalar cuma gününden bu yana Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin sınır bölgesinde, sınırın neredeyse sıfır noktasında devam ediyor.