IŞİD bayrağı Türkiye sınırına 250 metrede!

Suriye'de Kobanê'yi ele geçirmek için saldırılarını artıran IŞİD militanları, geçen hafta ele geçirdiği Türkiye sınırına 250 metre uzaklıktaki Ziyaret Köyü'ne bayraklarını dikti.

Köydeki 3 noktaya bayraklarını diken ve zaman zaman YPG güçleri ile çatışan IŞİD militanlarının varlığı, birkaç yüz metre uzaklıktaki Türkiye vatandaşlarını tedirgin ediyor.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesinin karşısındaki Telabyad ile Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Carablus'da kontrolü elinde bulunduran IŞİD militanları, 10 gün önce bu iki ilçenin arasında bulunan PYD hakimiyetindeki Kobanê'ye saldırı başlattı. Kobanê'yi ele geçirmek için doğu ve batıdan harekete geçen IŞİD militanları güzergah üzerindeki köylere saldırdı. IŞİD'in çatıştığı veya gelişini duyanların köyünü boşaltması ile 160 bini aşkın Suriyeli sınırı geçerek Türkiye'ye geldi.

Sınırdan net bir şekilde gözüküyor

IŞİD'in Kobanê'nin batısından başlattığı saldırı sırasında güzergah üzerinde bulunan Şanlıurfa'nın Birecik İlçesinin Ziyaret Mahallesi'nin karşısındaki Suriye 'nin Ziyaret Köyü'nü de ele geçirdi. IŞİD militanlarının çatışarak ele geçirmesinin ardından köydeki evlere de bayrağını dikti. Türkiye tarafından net şekilde görülen 3 IŞİD bayrağı dalgalanırken, zaman zaman YPG güçleriyle örgüt arasında, köyde çatışmalar oluyor.

'Evlerimize düşüyor'

Çıkan çatışmalar ve IŞİD militanlarının varlığı, yaklaşık 250 metre uzaklıktaki Ziyaret Mahallesi sakinlerini tedirgin ediyor. Ziyaret Mahallesi'nde oturanlar IŞİD'in varlığının kendilerinin ürküttüğünü ve sık sık çıkan çatışmalar nedeniyle korktuklarını belirterek, "Sürekli silah sıkıyorlar ve bu durum bizi rahatsız ediyor. Çatışmalar yoğunlaştığında mermiler sınırı aşarak evlerimize, bahçelerimize ulaşıyor. Büyük korku yaşayınca ailece Birecik veya güvenli köylerdeki yakınlarımızın yanına gidiyoruz. Gündüzleri çocuklarımızı korkudan evin dışına çıkaramıyoruz ve biran önce bu çatışmaların son bulmasını istiyoruz" dedi.

Türkiye sınırına sadece 250 metre mesafedeki IŞİD militanlarının kontrolü ele geçirdiği bölgede güvenlik güçleri de önlemlerini artırdı.