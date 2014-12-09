Suriye sınırında bir asker, iki arkadaşını öldürüp intihar etti

Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde sınır hattında nöbet tutan bir asker, iki arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti.

Gece yarısı saat 00.30 sıralarında Ceylanpınar'da nöbet tutan 3 askerin Suriye sınırı tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği bilgisi aktarıldı.

Ajanslardan geçilen haberlerde olayın gece yarısı saat 00.30 sıralarında Ceylanpınar İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Gökçayır Mahallesi yakınlarında meydana geldiği ve sınır hattında nöbet tutan 3 askerin, sınırın karşı tarafı olan Suriye’nin Telhanzir Köyü mevkiinden açılan ateş sonucu öldüğü bildirildi.

Ancak Genelkurmay Başkanlığı'ndan sabah saatlerinde gelen açıklamada olayın terör saldırısı olmadığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Ceylanpınar'da meydana gelen olay terör saldırıs değil, bir askerin iki arkadaşını şehit edip intihar etmesidir.