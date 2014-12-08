İsrail Suriye'yi havadan vurdu



Suriye devlet televizyonu, İsrail savaş uçaklarının başkent Şam yakınlarında bazı noktaları hedef aldığını haber verdi. Habere göre, Şam Uluslararası Havaalanı ve Lübnan sınırındaki Dimas kenti yakınlarındaki noktalar hedef alındı. Bombardımanda can kaybı olmadığı belirtildi.

İsrail Ordu sözcüsü operasyonla ilgili sorulara yanıt vermedi. İsrail medyasında yer alan haberlere göre bombardıman Lübnan'daki Hizbullah milisine yönelik silah sevkiyatını önlemeyi amaçlıyordu.

İsrail savaş uçakları iç savaşın başlamasından bu yana Suriye'ye birçok kez hava saldırısı düzenledi. İsrail hükümeti operasyonları resmen doğrulamadı.

IŞİD mevzilerine bomba yağdı

Öte yandan Şam yönetimine bağlı savaş uçakları IŞİD'e ait mevzileri bombaladı. Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Deyrezzor askeri havaalanı çevresindeki 11 farklı noktanın hedef alındığını bildirdi. Suriye uçaklarının IŞİD mevzilerine hardal gazı attığı ileri sürüldü.

IŞİD, Suriye'nin doğusundaki Deyrezzor'da Esad güçlerinin elinde bulunan kilit önemdeki askeri havaalanına geçen hafta bir saldırı başlatmıştı. Hükümet güçleri, bir intihar saldırısıyla başlayan IŞİD taarruzunu durdurmayı başarmıştı.

Deyrezzor vilayeti, havaalanı dışında tamamen IŞİD'in kontrolü altında bulunuyor.