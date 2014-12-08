İsrail, Suriye bombardımanında Rus füzelerini mi vurdu?

İsrail’in dün Suriye’ye gerçekleştirdiği hava saldırısının Rusya’dan gizlice Şam’a getirilen S-300 füzelerini imha etme amacıyla gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Nerdun Halıcıoğlu’nun Hürriyet’te yer alan haberine göre, İsrail yönetimi Suriye topraklarının hangi amaçla vurulduğu konusunda sessizliğini korumaya devam ederken, İngiltere’de yayımlanan “Al-Quds Al-Arabi” gazetesi hedefin Rusya’dan gizlice getirilen S-300 füze bataryaları olduğu iddiasını ortaya attı.

Haberi kendi kaynaklarına dayandıran gazete, Rus yapımı S-300 füzelerinin Şam havalimanına sevk edildikten sonra buradan Lübnan’daki Hizbullah örgütüne teslim edilmek istendiği gün İsrail uçaklarının saldırısıyla imha edildiklerini öne sürdü.

Şam yönetimi saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada “İsrail saldırısı İŞİD’e karşı verdiğimiz mücadeleyi zayıflatmak amacı taşıyor” demişti.

Rusya’nın Şam’a S-300 füzeleri vermeye hazır olduğu söylentisi ay başında Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi’de görüşmesinden sonra ortaya çıkmıştı. Suriye’nin resmi yayın organı “El Vatan” gazetesi Moskova’nın Şam yönetimine S-300 füzeleri teslim etmeyi kabul ettiğini yazmıştı.