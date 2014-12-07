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İsrail uçaklarından Şam'da hava bombardımanı

İsrail’den yapılan açıklamada Hizbullah’a gidecek silahların hedef alındığı belirtildi

07 Aralık 2014 21:37

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'da havaalanı civarı ile Lübnan sınırındaki bazı ordu mevzilerini bombaladı. İsrailli yetkililer, Hizbullah’a gideceği tespit edilen silahların imha edildiğini duyurdu.

Şam kırsalında füze depolama alanının da vurulan hedefler arasında olduğu belirtiliyor.

Suriye resmi ajansı SANA, İsrail'in Şam Uluslararası Havaalanı yakını ve kırsalındaki Dimas bölgesinde bir noktayı savaş uçaklarıyla vurduğunu, olayda can kaybının olmadığını duyurdu.

İsrail’den yapılan açıklamada Hizbullah’a gidecek silahların hedef alındığı belirtildi.

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