İran: Irak'taki IŞİD mevzilerini havadan vurduk

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı İbrahim Rahimpur, İran'ın, Irak'taki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) mevzilerine havadan saldırdığını ancak operasyonda ABD ile herhangi bir koordinasyonun olmadığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Rahimpur, İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, İran ordusunun Irak’taki IŞİD mevzilerine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Rahimpur İran’ın, dostları olan ve IŞİD ile mücadele eden Bağdat hükümeti ve Irak Kürdistan Özerk Bölgesi yönetiminin çıkarını korumak için Irak’ta hava saldırıları düzenlediğini söyledi.

Genel olarak Irak hükümetine yardım amaçlı bütün askeri operasyonların Bağdat'ın talebiyle düzenlendiğini söyleyen Rahimpur, İran’ın bu hava saldırıları konusunda ABD ile koordinasyon yürütmediğini ve sadece Irak yetkililerinin bilgisi dahilinde olduğunu ifade etti.

İran’ın; Irak’ın dış aktörlerin müdahalesiyle Suriye’de gelinen noktaya gelmesine izin vermeyeceğini söyleyen Rehimpur, Tahran’ın Irak’a yaptığı yardımın coğrafi yakınlığından dolayı Suriye’ye yaptığından kesinlikle daha güçlü olduğunu söyledi.

Tahran, Suriye iç savaşında Esed rejiminin en yakın müttefiki konumunda.

İlk üst düzey açıklama

Rahimpur'un açıklaması, Tahran’ın Irak’ta hava saldırıları düzenlediği yönündeki ABD tarafından geçtiğimiz hafta yapılan iddiaya resmi bir yetkiliden gelen ilk doğrulama niteliği taşıyor.

İran hava saldırıları düzenleyip düzenlemediği yönünde net bir açıklama yapmaktan kaçınıyordu.

Irak Başbakanı Haydar İbadi, çarşamba günü yaptığı açıklamada İran’ın Irak’ta hava saldırıları düzenlediği ile ilgili bir bilgisi olmadığını söylemişti.

Irak’ta sahada askeri güç bulundurmadığını söyleyen İran, Irak’a sadece danışmanlık yardımı sağladığını öne sürüyor.

ABD, IŞİD’le mücadele kapsamında kurduğu koalisyona İran’ı dâhil etmemişti.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de Tahran'ın IŞİD'e karşı herhangi bir askeri operasyonunun olumlu etkisinin olacağını söyledi. Kerry, "İran IŞİD'e karşı etkisi olan belirli bir pozisyon almışsa, bu olumludur" diye konuştu. Ancak Kerry, İran'ın böyle bir saldırı düzenleyip düzenlemediğini doğrulamadı.

'Diyala'da hava saldırısı'

Al Jazeera'nin ortaya çıkardığı görüntülerde İran Hava Kuvvetleri'nin kullandığına benzer bir F-4 uçağının 24 Kasım'da Irak'ın doğusundaki Diyala'da hava saldırısı düzenlediği görülüyor. Görüntülerin ardından medyada İran'ın IŞİD'e karşı savaşmak üzere ABD liderliğinde oluşturulan koalisyon güçlerine katıldığı şeklinde haberler yer almaya başlamıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İran ordusu, ABD ile IŞİD'e karşı işbirliği iddialarını yalanlamış, ancak İran'ın Diyala'ya hava saldırısında bulunduğu iddiasını ise doğrudan yalanlamamıştı.

İran'ın Irak'ta IŞİD'e karşı düzenlenen operasyonlara sürekli müdahil olduğu biliniyor.

İran Devrim Muhafızları'nın dış operasyon gücü Kudüs Gücü'nün başındaki isim General Kasım Süleymani'nin Irak topraklarındaki operasyonlarına katıldığına dair fotoğraflar İran basını tarafından yayınlanıyor.

Al Jazeera/The Guardian