T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriye sınırında 10 F-16 devriye uçuşu yaptı

Suriye füze sistemi iki Türk F-16'sını kilitledi

20 Mayıs 2015 14:23

Türkiye Suriye tarafından hava sahasına yönelik ihlal sayısının yoğunlaşması üzerine hudut boyunca devriye uçuşu yapan F-16 sayısında ciddi şekilde artırıma gitti.

Daha önce çoğunlukla 2 ile 6 uçakla yapılan devriye uçuşları dün 10’a çıkarıldı. Türkiye’nin devriye uçuşu yapan uçak sayısını artırması üzerine Suriye de yeniden füze radar kilitlemeyi gündemine aldı.

Uğur Ergan’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Suriye dün iki Türk savaş uçağına 45 saniye süre ile radar kilitledi. Genelkurmay Başkanlığı’ndan 19 Mayıs’ta sınırda yaşanan gelişmelerle ilgili şu bilgi paylaşıldı:

“10 adet F-16 uçağı ile Türkiye-Suriye hudut hattı boyunca devriye uçuşu icra edilmiştir. Bu uçuşlar esnasında; Hatay üzerinde “Hava Muharebe Devriye Görevi” icra etmekte olan iki adet F-16 uçağımıza, Suriye’de konuşlu SA füze sistemi tarafından, 14.15-14.22 saatleri arasında, toplam 45 saniye süre ile radar kilidini muhafaza etmek suretiyle tacizde bulunulmuştur.”

 

Ege’de karşılıklı kilitleme

 

Suriye’nin yanı sıra Yunanistan’da Ege’nin uluslararası hava sahasında uçuş yapan Türk savaş uçaklarına radar kilitledi. Genelkurmay’ın açıklamasında, “İki adet F-4 ve iki adet F-16 uçağı ile Ege eğitim uçuşu icra edilmiştir. Bu uçuşlar esnasında; Yunanistan’ın iki adet F-16 uçağı, iki adet F-4 ve bir adet F-16 uçağımızı, toplam iki dakika süre ile radar kilidi muhafaza etmek suretiyle taciz etmiştir. Yürürlükteki Angajman Kuralı gereği tacize, uçaklarımız tarafından aynı ile mukabele edilmiştir.”

ETİKETLER

f 16suriyetürkiyefüze sistemikilitleme

İlgili Haberler

Suriye ordusu, İncirlik'ten kalkan ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdü

Düşürülen İHA'nın, İncirlik'teki 4 İHA'dan biri olduğu öne sürülüyor

Suriye Türkiye'nin düşürdüğü hava aracının fotoğraflarını paylaştı, helikopter değil İHA çıktı!

Başbakan Ahmet Davutoğlu düşürülen hava aracının helikopter olduğunu söylemişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24