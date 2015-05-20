Suriye sınırında 10 F-16 devriye uçuşu yaptı

Türkiye Suriye tarafından hava sahasına yönelik ihlal sayısının yoğunlaşması üzerine hudut boyunca devriye uçuşu yapan F-16 sayısında ciddi şekilde artırıma gitti.

Daha önce çoğunlukla 2 ile 6 uçakla yapılan devriye uçuşları dün 10’a çıkarıldı. Türkiye’nin devriye uçuşu yapan uçak sayısını artırması üzerine Suriye de yeniden füze radar kilitlemeyi gündemine aldı.

Uğur Ergan’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Suriye dün iki Türk savaş uçağına 45 saniye süre ile radar kilitledi. Genelkurmay Başkanlığı’ndan 19 Mayıs’ta sınırda yaşanan gelişmelerle ilgili şu bilgi paylaşıldı:

“10 adet F-16 uçağı ile Türkiye-Suriye hudut hattı boyunca devriye uçuşu icra edilmiştir. Bu uçuşlar esnasında; Hatay üzerinde “Hava Muharebe Devriye Görevi” icra etmekte olan iki adet F-16 uçağımıza, Suriye’de konuşlu SA füze sistemi tarafından, 14.15-14.22 saatleri arasında, toplam 45 saniye süre ile radar kilidini muhafaza etmek suretiyle tacizde bulunulmuştur.”

Ege’de karşılıklı kilitleme

Suriye’nin yanı sıra Yunanistan’da Ege’nin uluslararası hava sahasında uçuş yapan Türk savaş uçaklarına radar kilitledi. Genelkurmay’ın açıklamasında, “İki adet F-4 ve iki adet F-16 uçağı ile Ege eğitim uçuşu icra edilmiştir. Bu uçuşlar esnasında; Yunanistan’ın iki adet F-16 uçağı, iki adet F-4 ve bir adet F-16 uçağımızı, toplam iki dakika süre ile radar kilidi muhafaza etmek suretiyle taciz etmiştir. Yürürlükteki Angajman Kuralı gereği tacize, uçaklarımız tarafından aynı ile mukabele edilmiştir.”