Suriye ordusu, İncirlik'ten kalkan ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdü

Suriye Devlet Ajansı Suriye Hava Kuvvetleri'nin Lazkiye'nin kuzeyinde ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

CNN Türk'ün askeri kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre düşürülen İHA, Adana'daki İncirlik Üssü'nden kalktı. CNN Türk'e konuşan kaynaklar, "İncirlik'te 4 ABD İHA'sı vardı, 3 adet kalmış" oldu dedi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, ABD’ye ait bir keşif uçağının düşürüldüğünü açıkladı. İnzansız gözlem aracı olduğu belirtiler aracın fotoğrafları Twitter'da yayınlandı.

Suriye'de düşürülen Predator'ün silahsız olduğu belirtiliyor.