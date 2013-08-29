Suriye'ye müdahalenin gecikme ihtimali ABD'de endeksleri yükseltti

Çeviri: Kerem Cihan Uluç

Suriye hükümetinin sivil halka karşı kimyasal silah kullandığı suçlamasının ardından Esad rejimine karşı planlanan operasyon için uluslararası görüşmeler ile Rusya - İran blokunun müdahaleye karşı açıklamaları sürüyor.

Suriye'ye müdahale beklentisi piyasalara da yansıyor. Reuters haber ajansında yer alan habere göre, Vodafone Grubu'nun Verizon ile ortaklığı bulunan Amerika Birleşik Devletleri'deki (ABD) hisselerinin yüzde 45'inin satılacağını söylediği sırada Vodafone'un hisseleri, seans öncesi yüzde 8 değer kazandı. Bloomberg'te yayımlanan raporlara dayandırılan haberde Verizon Wireless şirketinin değeri 130 milyon dolara çıktı. Buna göre Verizon'un hisse değerinin yüzde 4.2'lik artış gösterdiği bildirildi.

S&P 500 stok endeksleri de yüzde 4 artış gösterdi ve aşağı yukarı rayiç değer tutturuldu. Bu formül faiz oranlarını, kâr payları ve sözleşme bitimine kalan süre göz önüne alınarak fiyatlandırma yapıyor. Dow Jones stok endeksleri 16 puanlık artış gösterirken, Nasdaq 100 stok endeksleri de 12 puan arttı.



Yatırımcıların, Ortadoğu'daki son gelişmelerin ışığında yeni değerlendirmeler yaptığı, bu arada ham petrol fiyatlarında da yüzde 0.7'lik düşüş yaşandığı bildirildi. Ham petrol fiyatlarının, kısmi düşüşe rağmen şubat ayından beri en yükek seviyede olduğu açıklandı.



Türkiye saatiyle 12:30'da açıklanan verilerin ABD'de ikinci çeyrekte yaşanan brüt hasıla değerlerini içerdiği ifade edildi. Reuters'in ekonomi analistlerine yaptırdığı anketler, daha yıllık yüzde 1.7 olarak tahmin edilen büyüme hızının yüzde 2.2 olacağı yönünde. Reuters, İşsizlik ödemesinin de son hafta tarihinin geldiğini açıkladı.



Wall Street'in Guess Şirketi için yaptığı öngörülerin bir önceki gün ikinci çeyrekte geçilmesinin ardından, bugün de Guess'in hisselerinin seans öncesinde yüzde 18 artış gösterdiği kaydedildi.



Bununla beraber, Amerika Birleşik Devletleri çapında çeşitli Fast Food zinciri firmalarında grev çağrıları yapıldığı bildirildi. Bugünden itîbaren sektörde maaş artırımına gidilmesi için McDonald's, Burger King, Wendy's gibi restoran zincirlerinde çalışanların şimdiye kadarki en büyük grevi gerçekleştirecekleri aktarıldı.