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Ekonomi

Fitch: Kurdaki son yükseliş Türkiye'nin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi

Fitch Ratings Direktörü Paul Rawkins, fon akımındaki zayıflamanın büyümeye olumsuz etkileri olabileceğini dile getirdi

28 Ağustos 2013 20:53

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in kıdemli direktörü Paul Rawkins, ABD Merkez Bankası FED'in gevşek para politikalarını terk etmesinin yolaçacağı sermaye hareketleri karşısında bazı gelişen piyasaların riskinin daha büyük olduğunu belirtti.

Finans Gündem'de yer alan habere göre, Rawkins, "kurdaki son yükseliş Türkiye'nin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi" derken, Türkiye ekonomisinin fon akımında herhangi bir yavaşlamaya karşı kırılgan olduğuna dikkat çekti.

Finans uzmanı, yaptığı değerlendirmede fon akımındaki zayıflamanın büyümeye olumsuz etkileri olabileceğini dile getirdi.

 

Fitch daha önce de risklere dikkat çekmişti

 

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bir ay önce yaptığı bir değerlendirmede de risklere dikkat çekmişti.

Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesini bir kararlılık göstergesi olarak niteleyen Fitch, yine de risklerin devam ettiğini kaydederken, Türkiye'ye sermaye akışındaki düşüşün kısa vadede ekonomi için risk yaratacağını belirtmişti.

Bununla birlikte, kredi notu bakımından esas zayıflığın Türkiye'nin dış finansmanı olduğuna vurgu yapmış ve ülkenin Türk Lirası'nı koruyabilecek rezervlere sahip olmadığını ifade etmişti.

 

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