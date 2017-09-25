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Suriye: Referandumu reddediyoruz

"Sadece birleşik Irak'ı tanıyoruz"

25 Eylül 2017 14:58

Suriye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu konusunda ilk kez resmi bir açıklama yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, IKBY’nin bağımsızlık referandumunu reddettiklerini açıkladı.

Muallim, "Biz Suriye'de sadece birleşik bir Irak'ı tanıyoruz ve Irak'ın bölünmesine yol açacak herhangi bir süreci reddediyoruz” dedi.

Muallim, devlet ajansı SANA’da yayımlanan açıklamasında, "Bu adımı reddediyoruz ve tanımıyoruz. Dün bu tavrımız konusunda Irak Dışişleri Bakanı’nı da bilgilendirdim" ifadelerini kullandı.

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Velid MuallimSuriyeIrakIKBYreferandum

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