IKBY Başbakanı: Referandum 26 Eylül'de Kürdistan devletini ilan edeceğimiz anlamına gelmiyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, "Referandum, sınırları belirlemek için değildir. Komşu ülkelere, bölge için istikrar unsuru olduğumuzu gösterdik" dedi.

"Türkiye'nin bizi anlamasını bekliyoruz" diyen Barzani, "Referandum asla 26 Eylül'de Kürdistan devletini ilan edeceğimiz anlamına gelmiyor. Kürdistan Bölgesi Irak’la ciddi bir diyalog istiyor. Yarın da Irak bayrağını burada göreceksiniz. Kaldırmayacağız” ifadelerini kullandı.

Başbakan Barzani, başkent Erbil’de oy kullandıktan sonra basın açıklaması düzenledi. Açıklamasında Türkiye ile ilişkilere de değinen Barzani, şunları söyledi:

"Türkiye'nin bizi anlamasını bekliyoruz"

"Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi. En zor zamanlarda bize yardım etti. Müteşekkiriz. Bugünkü süreç, Irak Kürdistanı çerçevesindedir. Komşu ülkelerle ilgili olduğu şeklinde anlaşılmasını istemiyoruz.

Bağdat’tan ümidimizi kestiğimiz için bu yola girdik. Referandum asla Türkiye için tehdit değildir. Türkiye’nin bizi anlamasını bekliyoruz.

Referandum 26 Eylül’de Kürdistan devletini ilan edeceğimiz anlamına gelmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı ve tüm Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi. Türkiye zor günlerde hep yanımızda oldu.

"Ne Türkiye'yi tehdit ederiz ne de içişlerine karışırız"

Türkiye bunu kendisi için tehdit olarak görmemeli. Asla ne Türkiye ne de başka bir ülke için tehdit değiliz. Irak’la yaşadığımız sorunları anlamalarını istiyoruz. İki aydır Türkiye’yi ziyaret edip, bu sürecin onlar için tehdit olmadığını anlatmaya çalıştım ama maalesef bu imkânı vermediler.

Türkiye yetkilileriyle telefon görüşmelerimiz sürüyor. Türkiye’nin bölgede, Kürtler ve Kürdistan Bölgesi'nden daha iyi bir dostu yok. Hiçbir şeyin, bu ilişkimizi bozmasına yol açmasını istemiyoruz. Ne Türkiye’yi tehdit ederiz, ne de içişlerine karışırız. Her alanda ilişkilerimizin her gün daha iyiye gitmesini istiyoruz."

Sınır kapılarına dair de konuşan Barzani, “Türkiye’yle sınırlar kapanmış değil” dedi.