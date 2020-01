IKBY bağımsızlık referandum sonuçları: Evet, yüzde 90'ın üzerinde

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yaşayan vatandaşlar, Türkiyeli yetkililerin "Yok sayıyoruz" dediği bağımsızlık referandumu için sandık başına gitti.

IKBY lideri Mesud Barzani tarafından ilk olarak 7 Haziran'da duyurulan ve Erbil yönetiminin tek taraflı kararıyla yapılacak olan referandum, IKBY'nin resmi olarak kontrol ettiği Erbil, Süleymaniye ve Duhok'u kapsadı.

Referandum Kerkük'ün yanı sıra tartışmalı bölgeler olarak tabir edilen Musul'un batısındaki Şengal ilçesiyle doğusundaki Başika kasabası, Tuzhurmatu ve Hanekin ilçeleriyle Mendeli, Celavla ve Karatepe kasabalarında düzenlendi.

Sabah saat 08:00 itibariyle başlayan oy verme işlemi akşam 19:00'da sona erdi. IKBY Yüksek Seçim Kurulu referandum sonuçlarının bu gece açıklanacağını duyurdu. Referanduma katılımın en az yüzde 78 olduğu bildirildi. Sandıkların kapanmasının ardından Erbil ve Kerkük'te kutlamalar yapılmaya başlandı.

Öte yandan Kerkük Valiliği, referandum sonrası sevinç gösterileri yapılması sırasında herhangi bir olay yaşanmaması için kentte gece sokağa çıkma yasağı ilan etti.

İşte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bağımsızlık referandumundan dakika dakika gelişmeler:

Saat 01.36: Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki referandumu yapan yetkililere karşı gereken tedbirleri artıracaklarını söyledi.

Saat 01.02: Rudaw’ın aktardığı referandum sonuçlarına göre, halkın yüzde 93.29’u ‘Evet’, Yüzde 6.71’i ‘Hayır’ dedi. Referanduma katılım oranını yüzde 72.16 olarak açıklandı.

Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Sözcüsü Şirwan Zırari, başkent Erbil’de bugün gerçekleştirilen referandumla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Şirwan Zırari, Kürdistan Bölgesi ve idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerde referandumda 3 milyon 985 bin 120 seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğunu belirtti. Sonuçların 72 saat içinde açıklanacağını belirten Zirari, medyada yer alan verilere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Kanada Başbakanı Trudeau: Sürece saygı duyuyorum

22:47 - Kanada Başbakanı Justin Trudeau Irak Kürt Bölgesi Yönetimi tarafından yapılan bağımsızlık referandumuna dair açıklamada bulunmayı reddederken, sürece saygı duyduğunu dile getirdi.

Trudeau, “Başka ülkelerin kendi içinde aldığı kararlara karışmak ile ilgili hassas olduğunu” belirtti. Trudeau, aynı zamanda Kürtler tarafından yapılan demokratik sürece saygı duyduğunu ekledi.

22:00 - İran'dan Kuzey Irak'la ilgili bir açıklama daha geldi. Yetkililer, Kuzey Irak'la sınır kapılarını kapatmadıklarını duyurdu.

21: 40 - Erbil kentinde binlerce kişi, referandumun düzenlenmesi ve resmi olmayan sonuçlara göre yüksek bir katılımın olmasından dolayı caddelere çıktı.

Kentin tarihi kalesi ve trafiğe kapalı caddelerinde bir araya gelenlerin ellerine IKBY bayrağı ve Mesut Barzani posterleri taşıdıkları görüldü. Aynı zamanda bazı kent sakinleri ise havai fişek kullanıyor. Yöresel elbiseler içerisindeki vatandaşlar kale önünde halay çekip, eğlendi. Kentin başka semtlerinde ise araçlarıyla caddelere çıkanlar konvoy oluşturdu.

21:30 - Rudaw, IKBY referandumundan ilk sonuçları aktardı.

Yüzde 95,93'ü 'Evet',

Yüzde 4,07'si 'Hayır'

20:30 - "Referanduma Şimdi Hayır Hareketi" yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların referanduma katılımının yüzde 43 civarında olduğunu iddia etti. Harekete mensup gözlemcilerin ise sandık başında görev yapmalarına izin verilmediği duyuruldu.

20:00 - IKBY referandumunda katılım oranları açıklanmanmaya başlandı. İşte ilk oranlar:

Soran'da katılım oranı yüzde 80

Xaneqîn'de katılım oranı yüzde 90

Şengal’de katılım oranı yüzde 92

Xurmatu'da katılım oranı yüzde 67

Erbil'de katılım oranı yüzde 86

Duhok'da katılım oranı yüzde 90

Zaxo'da katılım oranı yüzde 94

Süleymaniye'de katılım oranı yüzde 50

Akre'de katılım oranı yüzde 94

Nînowa Ovası'nda katılım oranı yüzde 80

19:35 - Irak Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 8 gündür Silopi-Habur bölgesinde gerçekleştirilen operasyonuna ilişkin olarak "Türkiye ile sınırda ortak manevralara başladık" açıklamasında bulundu.

19:05 - IKBY'deki bağımsızlık referandumunda sandıklar kapandı

18.25: İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, İsrail hükümet yetkililerine bağımsızlık referandumu konusunda konuşma yasağı getirdiği belirtildi. Reuters’ın ulaştığı bir İsrailli bakan, “Netanyahu bizden bu konuda yorum yapmamızı istedi” dedi. İkinci bir İsrailli yetkili de talimatı teyit ederek, konu için ‘çok hassas’ nitelemesi yaptı.

İsrail, bölge ülkeleri arasında referanduma destek veren tek ülke.

17.53: Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Seçim Kurulu, oy verme işleminin bir saat uzatıldığını açıkladı. Bu kararla, sandıklar 19.00’da kapanacak.

Şu ana dek seçmenlerin yüzde 73’ünün oy kullandığı sanılıyor.

17:25 - Kerkük'te gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kerkük Valiliği'nden yapılan açıklamada kent merkezinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Gün içinde gerginliğin arttığı kentte araçlarla sokağa çıkmak yasaklanmıştı.

17.03: Bağdat yönetimi, ‘Kerkük’e asker gönderildiği’ yönündeki iddialara açıklık getirdi. Irak Başbakanı Haydar Abadi’nin medya ofisinden yapılan açıklamada, asker gönderme kararının tartışmalı bölgeler olan Kerkük, Hanekin, Mahmur, Şengal ve Calavla için, ‘vatandaşları koruma’ amacıyla alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Haydar Abadi, vatandaşların Kürdistan Bölgesi’nin kontrolündeki bölgelerde karşılaşabilecekleri tehdit ve zorlamalardan korumak için güvenlik güçlerini yönlendirdi.”

16:45 - IKBY bağımsızlık referandumu yapmasından sonra olağanüstü toplanan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ne yakınlığı ile bilinen Erbil merkezli yayın yapan Rudaw, K24, Waar televizyon kanallarının Türksat’tan çıkarılmasına karar verdi.

16:30 - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) general Şirvan Barzani, Rus enerji şirketi Rosneft'in IKBY'de boru hattı inşa etme planlarının Kürtlere referandum öncesinde moral desteği verdiğini söyledi.

16:00 - IKBY resmi haber ajansı Rudaw'ın haberine göre bağımsızlık referandumuna saat 15:00 itibariyle yüzde 65 katılım olduğu bildirildi.

15.45 Irak Kürdistan Başkanı Mesud Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, Kürdistan halkına referandumdan sonra yapılacak kutlamalarda ‘sorumlu’ davranılması istenildi. Açıklamada, havaya ateş açmak gibi provokatif eylemlerden kaçınılması, huzursuzluk yaratılmaması istendi; “Her türlü silah kullanımı, gayrımedeni davranış, taşkınlık ve yasadışı eylemlerden sakınıp, şehirlerin ve halkın huzurunu koruyun” denildi.

14.55: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, IKBY’nin bağımsızlık referandumu konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüştü.

15.34 Bağımsızlık referandumunda oyunu kullanan insanlar kutlamalara başladı. Erbil ve Kerkük'te ellerine IKBY bayrağını alan Kürtler, araçlarla şehir turu yapıyorlar.

15.10: Gazeteci Nevzat Çiçek: Erbil sokaklarında iyimser bir hava var. Askeri müdahale olasılığı görmüyorlar.

14.33: Bağımsızlık referandumuna karşı çıkan Bağdat’taki merkezi yönetimden yeni hamle geldi. Irak parlamentosu, Kürdistan bölgesinin uluslararası sınır kapılarının kapatılması kararını onayladı. Rudaw’ın haberine göre oylama, Meclis Başkanı Selim el Jaburi’nin altı meclis komitesinden bu yönde girişimde bulunmasını istemesi sonrasında yapıldı.

13.56: Irak Başbakanı Haydar İbadi, bazı azınlık mensuplarının zorla sandığa götürüldüklerinden şikâyet etmesi sonrası, güvenlik güçlerine azınlıkları koruma talimatı verdi. Referanduma karşı çıkan İbadi, Erbil’den oylamayı iptal etmesini istemişti.

13.43: Bağdat ile Erbil arasındaki en önemli tartışma konularından biri olan petrol zengini Kerkük’ün valisi Ecmeddin Kerim, İngiliz gözlemci heyetiyle biraraya geldi. Kerim, heyetle görüşmesinde ‘özel statüsü’ nedeniyle Kerkük’te bağımsızlık referandumundan sonra ikinci bir referandum düzenlenebileceğini söyledi.

Kerkük’ü ziyaret eden İngiliz gözlemci heyetinde altı milletvekilinin yanı sıra akademisyenler var. Heyete, İngiliz parlamentosundaki ilk Kürt vekil olan Nedim el Zahawi başkanlık ediyor.

13.00: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Erbil yönetimi ile petrol ticaretinin kesilebileceğini ve sınırların kapatılabileceğini söyledi. Erdoğan, “Sınırlardan şu anda sadece Irak tarafına geçişe müsaade var, bu hafta içinde diğer tedbirleri de açıklayacağız. O adımlar da atılacak. Giriş çıkış kapatılacak. Bundan sonra Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi bakalım petrolünü nereye akıtacak ya da satacak. Vana bizde. Kapattığımız anda o iş de bitti” dedi.

12:19: Referanduma karşı tavrını dün gece geç saatlerde değiştiren Gorran (Değişim) Hareketi’nin lideri Ömer Said Ali, oy verdikten sonra yaptığı açıklamada “Evet, ‘evet’ oyu verdik” dedi.

Gorran, IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin lideri olduğu Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ile anlaşmazlıklar nedeniyle oylamaya karşı çıkıyordu. Kararın bölgesel parlamentoda yeterince ele alınmadığını savunan Gorran, dün gece geç saatte yapılan bir açıklamayla ‘seçmenlerinin istedikleri oyu verebileceğini’ belirterek bu muhalefeti geri çekmişti.

12.15: İran, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’yle sınırlarını kapattı. AFP ajansı, İran Dışişleri’nin açıklamasını son dakika olarak duyurdu.

Çin'den referandum açıklaması

11.59: Pekin yönetimi, referandum konusunda Irak’ın toprak bütünlüğüne vurgu yapan bir açıklama yayımladı. Çin Dışişleri Sözcüsü Lu Kang, “Çin hükümeti Irak’ın egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyor” dedi. Lu, “İlgili tarafların farklılıklarını diyalog yoluyla çözmesini, tarihi ve gerçekliği göz önünde bulunduran kapsayıcı bir çözüm bulmasını, Irak’ın ve bölgenin güvenliğini ortak biçimde korumasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Uluslararası meselelerde müdahaleci bir yaklaşımdan devlet politikası olarak kaçınan Çin yönetimi, Tayvan, Tibet ve Şincan nedeniyle ayrılıkçı hareketler konusunda daha net bir tavır sergiliyor.

11.54: IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada “Türkiye’nin bizi anlamasını bekliyoruz. Referandum asla 26 Eylül’de Kürdistan devletini ilan edeceğimiz anlamına gelmiyor” dedi. Barzani ayrıca, “Referandum, sınırları belirlemek için değildir. Komşu ülkelere, bölge için istikrar unsuru olduğumuzu gösterdik” ifadelerini kullandı.

11.38: IKBY Başkanı Mesud Barzani, oy kullandıktan sonra ilk açıklamasını Twitter üzerinden yaptı. Barzani mesajında, “Bu sabah erken saatlerde oyumu kullanmaktan ve bu tarihe güne katılmaktan onur duyuyorum” dedi.

