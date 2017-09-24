Barzani: Referanduma gidiyoruz, umarız Türkiye sınırı kapatmaz

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, bağımsızlık referandumuyla ilgili son kararını açıkladı: "Kürt milleti yarın kararını verecek."

Erbil'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Barzani, referandumdan geri adım atmayacaklarını belirterek, "Güvenliğimizi sadece bağımsızlıkla garanti edebiliriz" diye konuştu.

Konuşmasına basın mensuplarına teşekkür ederek başlayan Barzani, "Sayenizde uluslararası topluma mesajımızı aktaracağız" dedi.

"Bizi bu karara Bağdat zorladı" ifadesini kullanan Barzani, "Bu ortaklık bitti" dedi.

Yol haritası

Barzani, referandum sonrası için bir yol haritası açıklayacağını belirterek, "İlk adım Kürdistan halkının kendi kaderini tayin edeceği referandum olacak" dedi. Barzani, "İkinci adımda çok uzun bir süreç başlayacak" diye devam etti.

"Bu referandum Kürdistan sınırlarını belirlemeyi amaçlamıyor, referandumdan sonra Bağdat’la uzun bir diyalog süreci başlayacak" diyen Barzani, sürecin iki yıl kadar uzun sürebileceğini, iki iyi komşu olmak istediklerini belirtti.

"Sınırlara dair anlaşmalara bağlıyız"

"Komşularla mükemmel ilişkilere" devam etmek istediklerini belirten Barzani, "Olumsuz algıları varsa da bunları düzeltmek isteriz. Son 25 yılda istikrar unsuru olduğumuzu kanıtladık. Buna devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Barzani, "Sınırlara dair bütün uluslararası anlaşmalara bağlıyız" diye konuştu.

"Umarız Türkiye sınırları kapatmaz"

Türkiye'nin sınırdaki askeri hareketliliği ve sınırları kapatma tehdidi konusunda ne düşündüğü sorulan Barzani, şunları söyledi:

"Sınırları dahilinde ne yaptıkları onların kararı. Biz kendi topraklarımıza bakarız. Biz kendi topraklarımızda ne tank ne de top gördük."

"Umarız Türkiye sınırı kapatmaz çünkü iki taraf da bundan fayda sağlamaz" diyen Barzani, Iraklı Kürtlerin ‘karşılık bulamasalar bile İran ve Türkiye’yle iyi ilişkilerini sürdüreceğini’ söyledi.

"İran ve Türkiye'ye dostluk eli uzatıyoruz"

Barzani, "İran ve Türkiye ile dostuz. Onlara dostluk elini uzatıyoruz. İran ve Türkiye dostluğu geri çevirse de biz onlara dostluk elini uzatmaya devam ederiz" diye konuştu.

"Bizi bu karara Bağdat zorladı"

Irak’ın şu an 'mezhepçi bir devlet' haline geldiğini, demokratik olmadığını belirten Barzani, "Bizi bu karara Bağdat zorladı" dedi.

"Bu ortaklık bitti" ifadelerini kullanan Barzani, "Geçen yıl Bağdat’ta bu fikre çok açık yaklaşmışlardı. Bu sene kararımızı açıkladığımızda ise şaşırdılar" diye konuştu.

"Bir halkın kararını vermesi suç mudur?"

Barzani, uluslararası toplumun tepkisini eleştirerek, "Bir halkın kararını vermesi suç mudur?” ifadelerini kullandı.

"Uluslararası toplumun bağımsızlığa karşı çıkacağını zannetmiyorum"

Barzani, referandumun bölgede şiddet eylemlerine yol açıp açmayacağına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bir kez arkanızda halkınızın verdiği meşru yetki olduktan sonra uluslararası toplumun tavrının değişeceğine inanıyorum. Uluslararası toplumun, bir milletin bağımsızlığına karşı çıkacağını zannetmiyorum."