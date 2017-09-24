Barzani'den BM'ye: Referandumdan geri dönüş yok

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, bağımsızlık referandumunun yarın yapılacağını tekrarladı.

Ofisinden yapılan açıklamada, Barzani'nin Erbil'deki başkanlık konutunda Birleşmiş Milletler (BM) Irak Temsilcisi Jan Kubis'i kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, Barzani ve Kubis'in yarın yapılması planlanan referandumu ele aldıkları ifade edildi.

Açıklamaya göre Barzani, uluslararası toplum ve BM'nin referandumun iptal edilmesi çağrıları hakkında Kubis'e "Referandumun demokrasinin en sade hali olduğunu belirterek, halkın kararını verdiğini, bundan geri dönüş olmayacağını ve 25 Eylül'de referandumun sonuçlanacağını" söyledi.

"Evrensel ilkelere göre tutum sergilemediler"

Barzani ayrıca, "Bağdat ile görüşmelere açık olduklarını, kapıların kapatılmadığını, sınır ve diğer meseleleri çatışmadan uzak barışçıl bir ortamda görüşebileceklerini" ifade etti.

Barzani, BM ve uluslararası toplumun referandumla ilgili tavrını eleştirerek, "Evrensel ilkelere göre tutum sergilemediler. BM’nin temel prensibi olan halkların kendi kaderini tayin etme hakkına riayet etmeden, Kürt halkının kendi kaderini belirleme kararına karşı tavır alındı” dedi.

BM Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Kubis, Barzani’nin görüş ve eleştirilerini ilgili taraflara ileteceğini ifade etti.

Barzani’nin Erbil’de referandum öncesi son basın toplantısını düzenlemesi bekleniyor.