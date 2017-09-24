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HDP'li vekilden Başbakan'a: Barzani 6 dil biliyor, ya siz?

Başbakan, Barzani'ye yönelik olarak "Anlayacağı dilden konuşmasını biliriz" demişti

24 Eylül 2017 10:39

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenecek bağımsızlık referandumuna ilişkin olarak "Barzani efendi çıktı, 'Ben referandum yapacağım, bağımsızlık peşindeyim' diye bir sevdaya düştü. Dedik ki 'Yanlış yoldasın, kendini mahvedeceksin. Ziyanı yok ama burada yaşayan insanlara ne garazın var. Niye onların huzurunu bozuyorsun, ayrımcılık yapıyorsun, vazgeç bu sevdadan' Fakat laf anlamaz ama anlamıyorsa, anlayacağı dilden de konuşmasını biliriz" diyen Başbakan Binali Yıldırım'a tepki gösterdi. 

Pir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Barzani 6 dil biliyor. Siz bunların hangisini konuşabiliyorsunuz ki?" ifadesini kullandı.

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Mesud BarzaniIKBYreferandumbağımsızlık

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