Barzani: Artık çok geç, Kürtler özgürlük için her bedeli ödeyecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, bağımsızlık referandumunu erteleme çağrılarını reddettiklerini söyledi. Erbil'deki 'referanduma evet' mitinginde konuşan Barzani, "Kürtler özgürlük için her bedeli ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Barzani, referandumun ertelenmesi için çok geç olduğunu belirterek, "100 yıldır Kürdistan halkı cezalandırılıyor. Hâlâ ceza vermeye doymadınız. Eğer yine ceza verecekseniz, beni cezalandırın" dedi.

"25 Eylül'den sonra görüşmelere açığız"

Barzani, "Referandum sınırların çizilmesi, emrivaki fikirlerin dayatılması değil ancak bağımsızlık isteyen bir halkın tercih ettiği yoldur. 25 Eylül'den sonra sınır, petrol, doğal gaz ve tartışmalı bölgeler konusunda görüşmelere açığız" diye konuştu.

Dünyanın, referandum isteğini 'baskı kartı' olarak değerlendirip ciddiye almadığına dikkat çeken Barzani, şunları söyledi:

"Referandum kararından önce Bağdat'a ‘Bunu ciddiye alın’ dedik. Referandum kararı tarihi ve cesurca bir karardır. Referandum şimdi hepimizin kararıdır."

"Kendimi halkıma mahçup edecek biri değilim"

"Kendimi halkıma mahçup edecek biri değilim" diyen Barzani, şöyle devam etti:

"Referandum, sınırları belirlemek için değil, amacımıza ulaşmak içindir. Biz, taleplerimizin dikkate alınmasını istiyoruz."

"Binlerce şehit verdik"

Koalisyon güçlerine teşekkür eden Barzani, “IŞİD’le savaşta bize destek veren koalisyona teşekkür ederiz ama biz de kanımızı döktük. Yeni Irak devleti kurulduğunda ortak olmak istedik. Olmadı... Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere, binlerce şehit verdik” ifadelerini kullandı.

"Ceza vermeye doymadınız"

Referadum konusundaki kararlılığını yineleyen Barzani, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"100 yıldır Kürdistan halkı cezalandırılıyor. Hâlâ ceza vermeye doymadınız. Eğer yine ceza verecekseniz, beni cezalandırın."