Neçirvan Barzani: Sanki Kerkük'ü zorla kendimize bağlayacağız; Türk medyası durumu karıştırıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Türkiye medyasını, "Sanki Kerkük'ü zorla kendimize bağlayacakmışız, hemen bağımsızlık ilan edecekmişiz gibi bir anlayış var. Türk medyası durumun karışmasına neden oluyor" sözleriyle eleştirdi.

Neçirvan Barzani, 25 Eylül’de düzenlemeyi planladıkları bağımsızlık referandumu konusunda Türkiye’yle yaşanan gerilimi değerlendirdi. "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oynadığı rol sayesinde Türkiye’yle ilişkilerinin geliştiğini" söyleyen Barzani, bu ilişkilerin bozulmasını istemediklerini vurguladı. Barzani, Türkiye medyasını da eleştirdi.

"Türk medyası karıştırıyor"

Aralarında Rudaw TV temsilcilerinin de bulunduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Barzani, “Referandumda, bizim ne yapacağımız konusunda sanki, bizim özellikle Kerkük ve diğer bölgeleri zorla Kürt Bölgesi’ne bağlama ve 26’sında hemen Kürt devleti ilan ederek her şeyin bozulacağı yönünde bir anlayış var. Ortada böyle bir anlayış var. Türk medyası durumun karışmasına neden oluyor, yardımcı olmuyor” dedi.

"Erdoğan temel rol oynadı"

Neçirvan Barzani kendisine yöneltilen “İlişkilerinizi korumak adına Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesajınız nedir?” sorusunu, “Türkiye ile ilişkilerimize bakarsak, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda temel bir rol oynadığını görüyoruz” sözleriyle yanıtladı.

Türkiye’nin geçmişte bölgede binlerce askerinin bulunduğunu hatırlatan Barzani, “Şimdiyle kıyasladığımızda, hem siyasi hem ekonomik açıdan Türkiye ile olan ilişkilerimizde ciddi bir gelişmenin yaşandığını görüyoruz. Bütün bunlar onun bu konuda yaptığı liderliğe dayanıyor” dedi.

Barzani sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’ye mesajımız şu: Türkiye ile söz konusu ilişkilerin bozulmasını istemiyoruz. Türkiye ile ilişkilerimizin kesinlikle bozulmasını istemiyoruz. Aksine söz konusu ilişkiyi daha fazla geliştirmek istiyoruz.”

"Fillen güçlü bir garanti olursa, reddetmeyiz"

IKBY Başbakanı, bağımsızlık konusunda garanti verilmesi halinde referandumu erteleyebileceklerini de yineleyen Barzani şunları kaydetti:

“Bugün, bir çözüm yolu bulmak için her şeyi yapacağımızın altını çiziyorum. Bu konuda bir alternatif bulmak için her şeyi yapacağız. Eğer fiilen güçlü bir garanti olursa, o garantiyi reddedecek değiliz. Tabii ki üzerinde çalışarak ciddiye alacağız. Dün Sayın Başkan dedi ki, ‘Önümüzde iki seçenek var; ya 25 Eylül’de referandumumuzu yapacağız ya da 25 Eylül’de bu süreçte birtakım kazanımlarla düğün yapacağız.’ Bu iki seçeneğin dışına çıkılmıyor. Bir anlayışın oluşması için, Türkiye ile sürekli temas içindeyiz; ilişkiler bozulsun istemiyoruz. ”