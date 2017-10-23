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Dünya

Suriye: Rakka'nın kurtarılması, Şam karşıtlarının morallerini yükseltmeye yönelik bir oyun

"Koalisyon ve IŞİD, Rakka'da ağaçları bile imha etti, kentte canlı hiçbir şey kalmadı"

23 Ekim 2017 21:40

Suriye Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Amar el Asad, Rakka’nın kurtarılmasının Suriye hükümeti karşıtlarının morallerini yükseltmeye yönelik bir oyun olduğunu söyledi.

Amar el Asad, son günlerde Rakka’nın birtakım güçler tarafından kontrol edildiğine yönelik çok sayıda haber olduğunu, ancak bu haberlerin Rakka’dan değil başka kaynaklardan geldiğini belirtti.

Asad, "Koalisyon ve IŞİD, Rakka’da taşları, ağaçları bile imha etti, kentte canlı hiçbir şey kalmadı. Kent hayalet şehre dönüştü. Yurttaşların bir kısmı kaçtı, birçok insan öldü" diye konuştu.

"ABD'nin Suriye'deki planları son nefesini veriyor"

ABD’nin Kürtleri kendi planları için kullandığını savunan Asad, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Suriye ordusu kenti kontrolüne alır almaz, işler değişecek. ABD’nin Suriye’deki planları siyasi ve askeri cephedeki başarısızlıkların ardından son nefesini veriyor” ifadelerini kullandı.

"Suriye ordusu kentin kontrolünü tamamen alacak"

Rakka’daki operasyonların özellikle de gerçekleştiriliş biçiminin akıllarda birçok soru işareti yarattığını vurgulayan Asad, şunları söyledi:

“Rakka’nın kurtarılması Suriye ordusunun ilerleyişi ve başarılarından sonra Şam karşıtlarının morallerini yükseltmeye yönelik yapılmış bir tiyatro oyunu. Ordu kentin kontrolünü tamamen alacak, bu konuda hiçbir taviz olamaz.”

“IŞİD militanları nereye kayboldu?”

Asad, Rakka ile akıllara gelen başlıca sorunun da kentte savaşan IŞİD militanlarının nereye kaybolduğu olduğunu söyledi.

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