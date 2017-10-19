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Times: Rakka'da kent imhasına dayalı yeni bir savaş tarzı denendi

"Kürt savaşçılarının bu operasyonda en büyük silahları, tüfekleri değil telsiz ve Google haritalarıydı"

19 Ekim 2017 12:55

İngiliz Times gazetesinin Orta Doğu muhabiri Richard Spencer, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Irak Şam İslam Devleti'den (IŞİD) aldığı Suriye kenti Rakka'dan izlenimlerini aktardı.

Spencer yazısının başında, kentte sıkışan IŞİD militanlarının daha önce olduğu gibi, intihar şeklindeki bir çatışmaya girmediklerini ve yapılan bir anlaşmayla Rakka dışına çıktıklarını yazıyor.

Spencer, Rakka'daki askeri başarının arkasında yeni bir savaş tarzının bulunduğunu belirtiyor: Düzenli bir şekilde bir kenti yok etmek.

Times muhabiri, Kürt savaşçılarının bu operasyonda en büyük silahlarının tüfekleri değil telsiz ve Google haritaları olduğunu yazmış:

"Savaşçının en yakın arkadaşı tüfeği değil telsiz ve Google haritalarıydı. 20 yaşındaki Delil Gamgeen, bunun nasıl olduğunu gösterdi. Not defterinde, şu anda bulunduğumuz noktayı gösteren, bir hafta önceki bir Google haritasını çıkardı.

"Haneler noktalarla gösteriliyordu. ABD tarafından eğitilen SDG güçlerinin ele geçirdiği yerler sarı, IŞİD'in elindeki yerler kırmızıydı. Kendi birimi saldırıya uğradığında bununla bağlantılı kırmızı noktadan telefon açıyordu. Çok kısa süre sonra ise koalisyon güçleri bu noktayı bombalıyordu.

"Bazıları için bu, adil bir savaş değildi hatta zorluydu. Kürtlerin kadın güçlerinde gönüllü olarak yer alan 28 yaşındaki İngiliz vatandaşı Kimmie Taylor, düşmanla bir karşılaşmasından şöyle bahsediyor: 'Onlardan üç kişi vardı. Biz on kişiydik ve onları alabilirdik'. Amirleri çekilmeleri konusunda ısrar etti. 'Bir hava saldırısı geldi. Bu gerçekten de gerekli değildi. Bundan şikayet etmiyorum, bu birçoğumuzun hayatını kurtardı. Ancak şuraya bir bak. Harap olmuş durumda. Burada yaşayan insanların durumu ne olacak?".

Spencer kentte bugün hiçbir sivil kalmadığını aktararak devam ediyor:

"Bu şu anda teorik bir soru. Dün Rakka'da hayatta tek bir sivil yoktu. Ortada iki kedi, bir köpek, birkaç yüz Kürt savaşçı ve bubi tuzaklarını temizleyen bir Amerikan özel güçleri uzmanı vardı".

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