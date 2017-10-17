SDG: Rakka'da artık kontrol tamamen bizde

ABD'nin desteklediği, YPG'nin (Halk Savunma Birlikleri) ana gövdesini oluşturduğu SDG (Suriye Demokratik Güçleri), IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti) Rakka'da tamamen yenilgiye uğratıldığını açıkladı.

BBC Arapça Servisi'ne konuşan SDG'nin üst düzey komutanlarından Feras Killani, IŞİD'in artık kentte varlık göstermediğini söyledi.

SDG'nin sözcülerinden biri de, Rakka Devlet Hastanesi çevresinde çıkan çatışmada 22 cihatçının öldürüldüğünü açıkladı. Rakka Stadyumu'na ise YPG bayrağı asıldı.

Rakka, 2014'te "halifelik" ilan eden IŞİD'in fiili "başkentiydi".

BBC muhabiri Quentin Sommerville, kentin IŞİD'den alınmasıyla ilgili resmi açıklamanın çok yakında yapılmasının beklendiğini bildiriyor.

Çatışmaların sonlanması için yapılan bir anlaşma kapsamında 100 kadar yerli IŞİD militanına, geçtiğimiz günlerde aileleriyle birlikte kentten ayrılmasına izin verildiği aktarılıyor.

"En az 3 bin 250 kişi yaşamını yitirdi"

Muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre 4 ay süren Rakka operasyonunda en az 3 bin 250 kişi yaşamını yitirdi. Londra merkezli kuruluşa göre ölenlerin en az 1130'u sivil.

Haziran ayında başlayan operasyonda kayıp durumda olan kişilerin sayısı da "yüzlerle" ifade ediliyor. Bu kişilerin çoğunun yıkılan binalar altında kaldığı düşünülüyor.

Son günlerde 3 binden fazla sivil kentten ayrıldı. BBC'ye konuşan SDG yetkilileri, kentin içinde yaklaşık 50 IŞİD militanının kaldığını belirtti.

BBC muhabiri Sommerville, kentte uzun zaman sonra hava saldırı düzenlenmediği, bombardıman ya da silah sesi gelmediğini aktarıyor.

Sommerville ayrıca bir kamyonun hoparlörlerle kentte dolaşarak Rakkalılara dışarı çıkma ve sıcak çorba içme çağrısı yaptığını da söylüyor.

Rakka, IŞİD'in 2014 yılında ele geçirdiği büyük kentler arasındaydı.

SDG, yaklaşık 4 ay önce kenti ablukaya almıştı.

ABD'nin desteklediği, YPG'nin (Halk Savunma Birlikleri) ana gövdesini oluşturduğu SDG (Suriye Demokratik Güçleri), IŞİD'in Rakka'da tamamen yenilgiye uğratılmak üzere olduğunu açıkladı. SDG'ye göre IŞİD'in Rakka'daki direnişinin sonuna saatler kaldı.

SDG, daha önce ele geçirildiği söylenen Rakka Devlet Hastanesi ile stadyum çevresinde direnişin sürdüğünü duyurdu.

Bu iki bölge IŞİD militanlarının kentte direndikleri son yerler olarak gösteriliyor. Rakka Stadyumu'na ise YPG bayrağı asıldı.

SDG'nin sözcülerinden biri, hastane çevresinde çıkan çatışmada 22 cihatçının öldürüldüğünü açıkladı. Rakka, 2014'te "halifelik" ilan eden IŞİD'in fiili "başkentiydi".

BBC muhabiri Quentin Sommerville, kentin IŞİD'den alınmasıyla ilgili resmi açıklamanın çok yakında yapılmasının beklendiğini bildiriyor.

Çatışmaların sonlanması için yapılan bir anlaşma kapsamında 100 kadar yerli IŞİD militanına, geçtiğimiz günlerde aileleriyle birlikte kentten ayrılmasına izin verildiği aktarılıyor.

Son günlerde 3 binden fazla sivil kentten ayrıldı. BBC'ye konuşan SDG yetkilileri, kentin içinde yaklaşık 50 IŞİD militanının kaldığını belirtti.

BBC muhabiri Sommerville, kentte uzun zaman sonra hava saldırı düzenlenmediği, bombardıman ya da silah sesi gelmediğini aktarıyor.

Sommerville ayrıca bir kamyonun hoparlörlerle kentte dolaşarak Rakkalılara dışarı çıkma ve sıcak çorba içme çağrısı yaptığını da söylüyor.

Rakka, IŞİD'in 2014 yılında ele geçirdiği büyük kentler arasındaydı. SDG, yaklaşık 4 ay önce kenti ablukaya almıştı.