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Dünya

Suriye: Rakka'yı kurtulmuş olarak görmüyoruz

SDG, Rakka'yı terör örgütü IŞİD'den kurtarmıştı

23 Ekim 2017 17:17

Suriye Enformasyon Bakanı Muhammed Ramiz Tercüman, Şam'ın, Rakka da dahil, Suriye ordusunun girmediği hiçbir yeri kurtulmuş olarak görmediğini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre, RİA Novosti'ye konuşan Tercüman, "Suriye ordusunun girip Suriye bayrağının dikmediği hiçbir kenti kurtulmuş olarak görmüyoruz. Buna Suriye haritasındaki her nokta dahil" dedi.

IŞİD'in Rakka'dan çıkışının bir bakıma olumlu bir adım olarak görülebileceğini belirten Tercüman, "Ancak IŞİD, herhangi bir grup veya kuruluşun bulunup bulunmadığı gözetilmeksizin Suriye ordusu Rakka'ya muhakkak girmiş olmalı" ifadesini kullandı.

ABD öncülüğündeki koalisyonun desteklediği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) cuma günü (20 Ekim) Rakka'da zafer ilan etmişti.

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